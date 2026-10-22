Вийшов трейлер 3-го сезону 'Перснів влади': коли прем'єра (відео)

Продовження популярного фентезі можна буде подивитися вже у листопаді 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав новий трейлер третього сезону фентезі серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Згідно з офіційним синопсисом сезону, Саурон нарешті постає у своєму легендарному обладунку, поневолюючи слуг Персня і сіючи руйнацію по всьому Середзем'ю за допомогою хитрощів та сили. Тим часом Ґандальф постає в образі того самого славетного чарівника, а Ґаладріель продовжує свій шлях, перетворюючись на мудру й могутню ельфійську володарку Лотлоріену.

Крім того, глядачі вперше побачать на екрані ключову подію, що сформувала Середзем'я і стала наріжним каменем популярної культури – створення Єдиного Персня. Це стає кульмінацією прагнення Саурона до абсолютної влади, під час якої він стикається з опором ельфів, гномів і людей.

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Прем'єра третього сезону серіалу запланована на 11 листопада 2026 року. Він налічіватиме вісім епізодів – усі їх буде показано до кінця місяця (перші чотири одночасно, а решту по два раз на тиждень).

Володар перснів: Персні влади – що відомо про серіал

"Персні влади" зняті за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про вигадане Середзем'я, а події тут відбуваються за тисячі років до основних трилогій "Володар перснів" та "Хоббіт" (які свого часу знімав Пітер Джексон).

Зокрема, серіал розповідає про Другу епоху, коли Саурон разом із ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби таємно керувати рештою.

Прем'єра серіалу відбулася у вересні 2022 року, тоді як другий сезон стартував у серпні 2024 року. Проєкт має суперечливі відгуки: якщо критикам він здебільшого сподобався, то багато глядачів залишилися невдоволені.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 84% схвалення від критиків проти 48% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 70 із 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – лише у 3 із 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки").

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