Сьогоднішній день відомий в народі як преподобна Ніна, Нінін день.

27 січня Православна Церква вшановує пам'ять грузинської Святої преподобної Ніни, шанованої в лику рівноапостольних. Вона народилася 280 року в Каппадокії в християнській родині. Під час гонінь римського імператора Діоклетіана на християн разом з іншими християнськими дівчатами вона втекла до Вірменії. Там всіх дівчат стратили наказом царя Вірменії, і лише Ніні вдалося врятуватися.

Пізніше цар Вірменії Тиридат важко захворів, а зцілив його Григорій Просвітитель. Завдяки Григорію і Ніні він увірував у християнство і проголосив його державною релігією, а Ніну нарекли святою.

Народні традиції та звичаї 27 січня

У цей день християни заготовляли дрова і оглядали домашню худобу. Хлів чистили від гною і перестилали соломою. До тварин зверталися з ласкою: "На Ніну почитай худобу". Слова подяки і похвали говорили корові, щоб вона добре доїлася. Дівчатам в придане сьогодні дарували корову.

Худобу сьогодні не забивали і не їли м'ясо, а тільки продавали. Вірили, що після смерті корова оплакує господарів. Пили багато молока, знімали молоком хвороби і лікували ним укуси тварин. Якщо цієї ночі побачити уві сні червону або чорну корову або бика, то це віщує швидку кончину.

Прикмети погоди 27 січня

Білі хмари - до морозної погоди.

Туман навколо місяця - до снігопадів.

Сильний вітер сьогодні віщує сирий і дощовий рік.

Якщо день морозний і півень з ночі співає - буде відлига.

Дерева інеєм вкрилися - до тепла.

Якщо день морозний і почав йти сніг, то скоро потеплішає.

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Автор: Катерина Пулатова