У народі 8 лютого називають Федоров день, Федір Студит, поминальник.

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Феодора Студита (759-826) - візантійського святого і настоятеля Студійського монастиря в Константинополі. Він боровся з єрессю, писав богословські праці.

У народі цей день відомий як Федоров день, Федір Студит, Федір поминальник, Федір застольник, гороховий день, перелом зими.

Через співзвучність прізвища святого зі словом "студити" цей день вважався часом сильних хуртовин і морозів. Вважається, що в цей день покійні сумують за домом і рідним. Щоб заспокоїти їх душі, землю посипали золою і читали спеціальні слова.

Іменинників і всіх святкуючих в цей день годували гороховою кашею, щоб вони росли міцними і здоровими. У горох додавали моркву, селеру і пару ложок вершкового масла, а потім перетирали в пюре. Страву подавали з бульйоном і грінками.

По гороху також ворожили на погоду. Клали кілька горошин в блюдо і прислухалися: якщо горошини дзвінко котяться, то будуть суворі морози, а якщо беззвучно, то тихий снігопад.

У цей день в лісі або на узліссі шукали суху осику. На сучках зав'язували нитку і загадували заповітне бажання. Вважалося, що загадане обов'язково збудеться. Розповідати своє бажання не можна.

Погодні прикмети 8 лютого

Синиця з ранку співає - до швидкого похолодання.

Самовар сильно гуде - до холодів.

Чистий захід сонця в морозну погоду обіцяє холоднечу.

Якщо ніч зоряна, то буде хороший урожай льону.

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Автор: Катерина Пулатова