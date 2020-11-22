Всього таких знака Зодіаку чотири.

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які люблять домінувати над іншими.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Це дуже хороші люди, які завжди прийдуть на допомогу. При цьому вони можуть бути запальними і агресивними. Він може принизити вас публічно, але зробити це зопалу і абсолютно не думаючи про наслідки і ваші почуття. Потім обов'язково вибачиться.

Лев

Якщо ви перебуваєте у відносинах з Левом, то пам'ятайте, що ви завжди на другому місці. Якщо ви спробуєте перевершити Лева, то будете негайно покарані. Лев принизить вас, навіть не замислюючись. А ось ворогам цього знака Зодіаку ще гірше, адже приниження буде дуже жорстким.

Скорпіон

Він може вам посміхатися і здаватися кращим другом, а насправді придумав таємний план по зближенню, щоб зайняти ваше місце. Принижує Скорпіон потужно і болісно. Він вивчить всі ваші хворі точки і натисне на них з усією силою.

Водолій

Водолій відрізняється високим рівнем інтелекту, тому іноді він може принизити людину так своїми висловлюваннями, що та навіть не здогадається про те, що відбувається. Це добродушний знак Зодіаку, але часом ставить себе вище інших.

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Автор: Діана Могилєвич