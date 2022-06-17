Найбільше вони переживають за те, як будуть виглядати в очах оточуючих.

Астролог Влад Росс назвав три знаки Зодіаку, які вкрай сильно переживають про свою зовнішність. Заради шикарного зовнішнього вигляду вони готові піти на що завгодно і витратити шалені гроші на омолодження.

Росс стверджує, що Риби схильні витрачати величезні суми на прикраси і ексклюзивний одяг. Уродженці цього знака переконані, що їхня зовнішність і статусність безпосередньо залежить від того, скільки коштує look.

Другий знак, який любить красиво виглядати - Терези. Вони з тих, хто може в перший день спустити всю свою зарплату на одяг або прикраси, а потім зводити кінці з кінцями. До слова, Терези абсолютно не вміють контролювати своїх витрати, саме тому їм постійно на щось не вистачає.

Третій знак, представники якого дуже зациклені на зовнішності - Діви. Вони є затятими прихильниками процедур краси, б'юті-уколів, не заперечують і пластичні операції.

"Діва готова піти на все заради своєї зовнішності, зачіски і всього іншого. Діви постійно чистять шкіру, захоплюються іншими процедурами, тобто всіляко стежать за зовнішністю", - сказав Росс.

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