У цих людей можуть бути неприємності як в роботі, так і на особистому фронті.

Астрологи розповіли, що восени у кількох знаків Зодіаку можуть бути труднощі. Це може бути пов'язано як з повним місяцем 10 вересня, так і з ретроградним Меркурієм, який триватиме з 9 вересня до 3 жовтня. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Близнюки

Вам зірки пророкують складний шлях у сфері роботи. Однак ці складності будуть в позитивному ключі. Наприклад, у вас додасться робочих завдань, але і платити стануть більше. Або ви зміните роботу на іншу, де доведеться чомусь вчитися, освоювати нові навички, але вас за це високо винагородять.

Відео дня

У будь-якому випадку варто приготуватися до того, що сидіти без діла не будете. Вам прогнозовано постійний рух. Часом навіть не буде часу, як кажуть, в небо подивитися.

Лев

Труднощі у Левів будуть пов'язані з особистим життям. Можливо, вони підуть від свого попереднього коханого і тут же приймуть рішення стрибнути в новий роман.

Складнощі будуть в тому, що вам постійно буде ввижатися, ніби ви йдете по неправильній стежці. Однак зірки кажуть, що вам потрібно пережити цей складний емоційний етап, щоб потім отримати винагороду.

Нагадаємо, астрологи назвали найкращі компліменти для кожного знаку Зодіаку.

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