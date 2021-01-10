Всього таких знаків Зодіаку чотири.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким дуже складно розлучатися з грошима.

Про це повідомляє slovofraza.

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Терези

Цей знак Зодіаку досить економний. Вони заздалегідь планують свої витрати. Не люблять витрачати круглі суми.

Діва

Діви можуть бути щедрими, але тільки зі своїми рідними і близькими. А ось приятелям вони обов'язково нагадають про те, що колись позичали їм грошей.

Рак

Вони люблять пройти зайвий кілометр заради більш вигідної ціни. Більш того, вони можуть пройти довгий шлях, щоб не витрачати грошей на проїзд.

Козоріг

Цей знак виявляється на першому місці. Щедрістю вони обділені. Не чекайте від них щедрих подарунків або прощення боргу.

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Автор: УНІАН