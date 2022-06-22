Астрологи розповіли про риси деяких знаків Зодіаку. Експерти стверджують, що Овнам, Ракам і Скорпіонам властива жорстокість. Йдеться про жінок. Проявляти цю сторону свого характеру вони можуть в різні моменти.
Овен
Уродженці цього знака Зодіаку можуть позиціонувати себе як добру, товариську і життєрадісну, однак якщо щось виходить з-під їхнього контролю, вони готові рвати і метати. Вони вкрай часто зляться через дрібниці і проявляють свою агресію на близьких.
Рак
Жінки-Раки - ще одні представниці, які грішать тим, що висловлюють свою злість на близьких людях. Вони здатні зриватися на улюблених, кричати на дітей, грубити колегам по роботі. Витерпіти такий колючий і непростий характер зможе тільки чоловік, який дійсно її любить.
Скорпіон
Скорпіони - дуже уважні і спостережливі. Вони без проблем можуть знайти слабке місце свого суперника і в потрібний момент туди обов'язково вдарять. Головна мета цих жінок в житті - це кар'єра.
На шляху до досягнень і успіху вони не шкодують нікого - готові йти по головах, брехати, зраджувати, відмовлятися від моральних цінностей. Жінки-Скорпіони - досить сильний противник.
Нагадаємо, нещодавно було названо п'ять найбільш стервозних жінок за знаком Зодіаку.
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