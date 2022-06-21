Астрологи попереджають про "гості" кути їхнього характеру.

Серед 12-ти знаків Зодіаку існують п'ять, чиї представниці характеризуються особливою стервозністю. Вони можуть переспорити людей за лічені хвилини, обіграти їх, використавши особисті стратегії. Почути від цих жінок щось хороше-практично неможливо!

Терези

Терези - дуже склочні, балакучі і вперті. Щоб домогтися своїх цілей і проштовхнути вперед свої інтереси, ваги готові плести інтриги, сперечатися, можуть навіть здатні оббрехати людини. У них дуже "гострий" язик, який вони використовують для захисту свого особистого простору.

Лев

Цей знак Зодіаку любить бути в центрі уваги. Як тільки на шляху у Левів з'являються потенційні конкуренти, ті здатні проявити всі свої найбільш стервозні якості - можуть обговорювати за спиною, розпускати тини і радіти чужим невдачам.

Скорпіон

Жещнини-Скорпіони - ті, хто не бажає поступатися на шляху до досягнення своїх цілей.

Вони дуже уважні, спостережливі, мають гарну пам'ять. Саме тому в найбільш неочікуваний момент можуть "вдарити" в слабке місце.

Риби

Риби - головні стерви за характером. Вони можуть здаватися добрими, милими і неконфліктними, але варто їх "зачепити", як вони показують свою реальну сутність.

Близнюки

Ще один знак Зодіаку, кому властиво "перемикати" свої особистості. Комусь вони показують свій образ милої і добродушної, а комусь готові вчепитися кігтями в обличчя. З ними слід бути вкрай обережними - жінки-Близнюки здатні на різні підлі вчинки, аби домогтися бажаного і виставити опонента в негативному світлі.

Нагадаємо, названо трьох жінок за знаком Зодіаку, які з роками стають тільки кращими.

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