Нічне світило у повню набуде вигляду правильного яскраво освітленого диска.

За декілька днів, а саме – 30 грудня, над Землею зійде повний Місяць. Це буде остання повня 2020 року й проходитиме вона під покровительством знаку Зодіаку Рак.

Читайте такожМісячний календар на січень 2021: сприятливі та несприятливі дні першого місяця прийдешнього рокуПовня, або повний Місяць – фаза Місяця, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, і тому з неї видно лише освітлений його бік. Нічне світило у цей час має вигляд правильного яскравого диска.

Під час повні може здатися, ніби Місяць значно збільшився у розмірах, проте це не так. Річ у тім, що Місяць у цей момент розташований у протилежному від Сонця напрямку, і тому на нічне світило потрапляє найбільша кількість сонячного світла.

Цієї повні Місяць перебуватиме в зодіакальному сузір’ї Рак, а тому дуже можлива підвищена емоційність й уразливість.

Повний місяць у грудні 2020: коли, дата

Повний місяць настане 30.12.2020 о 05:28. Це 16-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Рак. Відсоток освітленості Місяця становитиме 100%. Схід Місяця о 16:08, а захід о 08:22.

Особливості повні у грудні

Повний Місяць, як відомо, безпосередньо впливає на людей і на всі живі організми в цілому, адже у повні дуже сильна енергетика.

Цей день характеризується емоційною нестійкістю і почуттям душевного неспокою. Велика ймовірність безпричинної різкої зміни настрою. Люди можуть ставати надмірно метушливими і вкрай збудливими. У суспільстві зростає непорозуміння, значно частішають конфлікти та сварки.

Що можна робити у повню 30 грудня

У момент настання повні рекомендується займатися різними домашніми справами, створювати домашній затишок, піклуватися й опікувати близьких.

Слід постаратися бути спокійним і помірним, не впадати в крайності. Стан гармонії і рівноваги, навіть якщо вас хтось образив або скривдив, – це те, що потрібно цього дня.

Крім того, це чудовий час для прояву трудової й розумової активності. Самостійність і розкутість підсвідомості сприятливо позначаються на прийнятті важливих і доленосних рішень. Дуже плідний час для саморозвитку, творчості і творення.

Що не можна робити у повню 30 грудня

У повний Місяць важливо не порушувати гармонію внутрішнього стану, щоб не сталося, та намагатися не проявляти невдоволення.

Не варто цієї повні займатися серйозними справами. Будь-які справи, що вимагають точності та продуманості, краще відкласти на певний час. Те ж саме стосується і великих покупок та фінансових витрат.

Повня у грудні: що чекає на знаки Зодіаку 30 грудня

Овен: гороскоп на 30 грудня 2020 року

День пройде під знаком концентрації сил і розсудливості. Успіхом увінчаються справи, пов'язані з фінансами, покупками і придбаннями. У професійній діяльності рекомендується не ризикувати й діяти старим, перевіреним способом.

Телець: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Для успішного завершення розпочатої справи астрологи радять заручитися підтримкою знайомих або друзів. Варто попросити їх про допомогу, адже в останній момент ситуація може круто змінитися. Рішучість, оптимізм, терпіння – й успіх гарантований.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, які схильні до самотностіБлизнюки: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Можливий несподіваний поворот у вашому житті. Інтуїція і передбачливість допоможуть отримати прибуток. Удача перебуває на вашому боці, але не слід забувати, що іноді за добро добром не платять. Зірки попереджають про можливі розчарування.

Рак: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Астрологи радять заручитися підтримкою впливових осіб. Дійте старими, перевіреними способами, уникайте нововведень – і успіх буде за вами. Вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно набратися терпіння й пережити труднощі у стосунках із близькими людьми.

Лев: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Успіх супроводжуватиме в справах, пов'язаних із фінансами, з покупками і придбаннями. Проявлена цього дня емоційна гнучкість і доброзичливість до оточуючих людей допоможуть закласти основи фінансового підйому або майбутнього успіху в кар'єрі.

Діва: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Цього дня активізуються партнерські відносини. Ви можете з успіхом реалізувати себе в підприємницькій, фінансовій діяльності. Вільний час краще присвятити творчості. Велике значення для душевного комфорту матиме емоційна обстановка в сім'ї.

Терези: гороскоп на 30 грудня 2020 року

День обіцяє бути сприятливим. Перша його половина буде насичена енергією й позитивними емоціями. Вона мине у благотворному дружньому і діловому спілкуванні. Для досягнення гармонії постарайтеся уникнути егоїзму. У цей день небажано розлучатися з коханою людиною.

Скорпіон: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Уважно поставтеся до пропозицій з боку керівництва і думок своїх колег. Можливе укладення вигідних угод. У другій половині дня велика ймовірність приємного сюрпризу і несподіваних звісток, які благотворно вплинуть на ваше життя. В особистих стосунках намічається зрушення в кращий бік.

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСтрілець: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Можливий несподіваний поворот у вашому житті, причому не обов'язково позитивний. Ймовірно, високий життєвий потенціал і жага діяльності змусять вас задовольнити миттєвий інтерес, ризикнувши всім заради примарних цілей. Зірки попереджають про розчарування і провали не лише в роботі, але й в особистому житті.

Козоріг: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Є висока вірогідність успішно реалізувати себе в підприємницькій, фінансовій діяльності. Ви здатні впоратися з багатьма справами на роботі. А ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами по бізнесу. Вільний час краще присвятити творчості.

Водолій: гороскоп на 30 грудня 2020 року

У вас – вдалий період. Життєва активність досягає кульмінаційної точки. Сміливо рухайтеся вперед – природжена м'якість і зовнішня чарівність допоможуть вирішити будь-які конфлікти. Не відмовляйтеся від допомоги, якою б вона не була.

Риби: гороскоп на 30 грудня 2020 року

Можливі труднощі у стосунках з близькими людьми. Не виключено, що всі втомилися від ваших емоційних сплесків, постійного невдоволення і примх. Спробуйте позбутися цих недоліків. Присвятіть другу половину дня активному сімейному відпочинку.

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Автор: Аліна Вишневська