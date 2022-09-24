Анна Єфремова каже, що наступного року буде дуже багато напружених моментів.

Відомий таролог Анна Єфремова дала прогноз на 2023 рік. Як стверджує експерт, в 2023 році військові дії найімовірніше не закінчаться, проте буде пауза. Загарбники продовжуватимуть активно обстрілювати Україну.

"Смертність поки не зменшується. Це такий важкий момент в 2023 році...", - сказала Єфремова.

Вона додала, що Україна не відступатиме. Перемога гарантовано за нами, нас будуть підтримувати на міжнародному рівні, проте доведеться вести важку боротьбу.

"Україна буде на емоційному рівні проводити ту ж політику, що вела раніше: переговори із зарубіжними партнерами, допомога закордонний партнерів, повернення до минулих досягнень, до тих цілей, які є. Десь буде питання щодо повернення землі. Весна дуже значуща для України", - сказала Єфремова.

Також вона передбачила і майбутнє для країни-агресора: "Я вважаю, що весна і кінець першого півріччя для Росії буде взагалі складним. Мене сильно напружує один момент - це якісь хвилеподібні моменти. В України начебто якась перемога, але в той же час якийсь стоп, перегляд, пауза".

Таролог зазначила, що з боку рашистів будуть також спроби вести наступальні дії.

"Я думаю, що ще будуть досить сильні наступальні дії в бік України, і такий стан, коли туди-сюди, тобі - мені. Не знаю, чи все нам покажуть і скажуть, але це не буде така битва, де ми переможемо відразу. Буде показано досить сильний опір", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.

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