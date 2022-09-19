На даний момент Бахмут в Донецькій області знаходиться під прицільним вогнем окупантів.

Відомий таролог Олена Бюн розповіла, як буде розвиватися ситуація в Бахмуті Донецької області. Зараз населений пункт безперервно обстрілюють окупанти. Там гине мирне населення, практично не залишилося вцілілих будівель.

"Українські збройні сили будуть тримати цей напрямок, безсумнівно. Тут ведеться робота. Я б сказала, тут все за планом ЗСУ. Випадають досить хороші карти. Ми не будемо про них говорити, тому що це карти для українських збройних сил. Те, що стосується орків: спроба просунутися в цьому напрямку ні до чого не приведе. Те, що є у ЗСУ на цьому напрямку, викликає у противників переляк, страх і паніку", - сказала таролог.

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Бюн уточнила, що окупанти можуть підтягувати сили і накопичувати зброю на цьому напрямку, але всі їхні спроби штурму приречені на провал. Найбільше там зараз саме "живої сили".

"Все, що стосується техніки: простежується слабкість, брак... Вони взагалі не шкодують людей з боку орків, тобто кидають як гарматне м'ясо", - додала таролог.

Нагадаємо, відомий таролог передбачила долю Маріуполя.

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