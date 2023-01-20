Яким буде січень у Терезів за гороскопом - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Січень 2023 для Терезів буде вдалим. У вас нарешті з'явиться час для вирішення важливих питань. З будь-якими неприємностями - на роботі або в особистому житті - ви легко впораєтеся. Заваріть собі чашечку кави і нехай все йде своєю чергою.

Гороскоп кар'єри на січень 2023

У минулому році ви добре попрацювали, і вашим успіхам навіть можуть заздрити колеги. Тому ви можете стати предметом пліток. Не переживайте з цього приводу і не звертайте увагу, як то кажуть, собака гавкає - караван йде. Рухайтеся вперед - на вас чекають успішні переговори і вигідні угоди. Але якщо плануєте змінити роботу, то будьте обережні - є ризик обману.

Розумно поводьтеся з фінансами: може з'явитися спокуса придбати красиві, але не дуже корисні речі. Втім, якщо позитивні емоції від покупки додадуть вам сил, то чому б і ні.

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Гороскоп кохання на січень 2023

Можливо, раніше через роботу ви приділяли недостатньо уваги своїй родині - це може зараз відбитися на ваших стосунках не кращим чином. Але вам не варто йти на поводі у емоцій, будьте терплячі і турботливі - і все налагодиться.

Холостим Терезам в січні 2023 зірки обіцяють випадкову зустріч з героєм вашого роману, або героїнею. Можливо, це станеться в дорозі або у відрядженні. Тільки не шукайте спеціально зустрічей і не форсуйте подій - нехай все йде своєю чергою.

Гороскоп здоров'я на січень 2023

У січні Терезам слід звертати увагу на найменші проблеми зі здоров'ям, зараз не можна ігнорувати навіть легкі симптоми його погіршення - наслідки можуть бути нехороші. Якщо ви працюєте, то можливо варто взяти відпустку. Постарайтеся знайти час, щоб відновити організм - пройдіть необхідні обстеження, здайте аналізи і відвідайте лікарів, до яких ніяк не можете дійти. Постарайтеся вести здоровий спосіб життя, дотримуватися режиму, гуляти на свіжому повітрі.

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