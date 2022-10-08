Людмила Хомутовська в ексклюзивному коментарі УНІАН розповіла про долю мосту, який 8 жовтня був пошкоджений.

Таролог Людмила Хомутовська розповіла, яка доля біля Кримського мосту. Так, згідно з прогнозом експерта, повністю цей об'єкт не підірвуть. Однак навіть нинішні події - вже суттєвий крок на шляху до перемоги України.

"Кримський міст не буде повністю підірваний. Але ще має бути один приліт ракети, і тоді закінчиться війна. Цей "приліт" буде взимку", - розповіла Хомутовська в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Повернення півострова Крим, який РФ незаконно привласнила, відбудеться вже в найближчому майбутньому, стверджує експерт.

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"Війна зайде в Крим в 2023 році. Тоді ж почнеться поступове повернення півострова до складу України", - уточнила свій прогноз Людмила.

Вона також попередила про те, що з боку окупантів слід очікувати удару у відповідь за руйнування мосту. Саме сьогоднішні події стануть причиною їх активності.

"Зараз активізується все, що любить робити Росія. Путін відповість нам за вибух Кримського моста ракетами і "шахідами", - додала Хомутовська.

Вона, як і багато інших екстрасенсів, припускає, що завершення бойових дій на території нашої країни відбудеться навесні 2023 року.

"У 2023 році закінчиться війна. Швидше за все, це буде навесні", - резюмувала Хомутовська .

Нагадаємо, відомий таролог Хомутовська назвала терміни смерті Путіна.

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