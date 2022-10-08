Відомі астролог, таролог і екстрасенс поділилися своїми прогнозами.

8 жовтня на Кримському мосту сталася "бавовна". Українці радіють, а росіяни влаштовують істерики і публічно журяться через чергову поразку. Однак цікаво інше, що буде з Кримським мостом далі і чи отримає Україна відповідь за те, що трапилося?

УНІАН зібрав прогнози від астролога Влада Росса, таролога Людмили Хомутовської та екстрасенса Макса Гордєєва.

Доля Кримського мосту - прогноз Влада Росса

В ексклюзивному коментарі УНІАН астролог Влад Росс розповів, що на мосту тепер постійно будуть вибухи:

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"На міст буде постійно падати "бавовна". Через тиждень цей міст можуть зробити, але він все одно приречений. Україна завдала удару спеціально вранці, щоб ніхто не постраждав, так як вихідний день і мало людей. І якраз до Дня народження Путіна, у якого закінчується життєвий шлях".

Однак Путін може різко відреагувати на вибухи. А потім є ймовірність застосування ядерної зброї.

"Путін після вибуху мосту може застосувати тактичну ядерну зброю. Перш за все можуть постраждати батьківщина Зеленського - Кривий Ріг, а також Київ, Харків, Миколаїв, Львів і всі мости через Дніпро", - додав Влад Росс.

Однак астролог вважає, що Крим все одно буде деокупований. Це може статися вже в 2023 році.

"Якщо в листопаді буде палацовий переворот, то Крим ми повернемо шляхом переговорів. РФ віддає нам Крим, а з них знімаються санкції", - додав Влад Росс у коментарі УНІАН.

Коли на Кримському мосту знову відбудуться вибухи - прогноз Людмили Хомутовської

Таролог Людмила Хомутовська в ексклюзивному коментарі УНІАН зазначила, що повністю цей міст не підірвуть.

"Кримський міст не буде повністю підірваний. Але ще має бути один приліт ракети, і тоді закінчиться війна. Цей "приліт" буде взимку", - розповіла Хомутовська.

Однак півострів скоро повернеться до складу України. Хоча за удари по мосту окупанти можуть завдати удару у відповідь.

"Війна зайде в Крим в 2023 році. Тоді ж почнеться поступове повернення півострова до складу України. Зараз активізується все, що любить робити Росія. Путін відповість нам за вибух Кримського моста ракетами та "шахідами", - додала Хомутовська.

Крім цього, таролог розповіла, коли закінчиться війна РФ проти України:

"У 2023 році закінчиться війна. Швидше за все, це буде навесні".

Якою буде відповідь рашистів за "бавовну" на Кримському мосту - розповідає Макс Гордєєв

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв дав УНІАН ексклюзивний коментар і зазначив, що Росія точно буде завдавати ударів у відповідь на те, що Кримський міст зазнав руйнувань:

"Ситуація буде дуже насиченою. Перше, що випадає - це карта гніву, злості. Це говорить про те, що дуже багато людей зараз почнуть говорити про це, і після цього вибуху починається дуже важкий період для Криму. Це була така точка відправлення дуже сильних змін саме в Криму. Як я і попереджав у своєму передбаченні про те, що саме росіяни підірвуть цей міст. Тобто ця ситуація виникла не так, як деякі кажуть, що це вандали або випадковість. Це запланована акція саме росіян. Але вони не розуміють, що ця ситуація зараз зіграє нам на руку".

Макс Гордєєв також назвав міста, які можуть постраждати через "отвєтку" росіян:

"Росія 100% буде намагатися показувати, що вона щось нам зробить за це. Так, будуть якісь аспекти негативні, вона буде робити щось в нашу сторону, це 100%. Далі страждатимуть Запоріжжя, Дніпро, Одеса і Київ може навіть. Вони дійсно можуть планувати якісь масові атаки. Треба бути в цих аспектах дуже і дуже обережними".

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс назвав дату кінця епохи Путіна.

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