Їм слід поберегти себе і бути гранично обережними.

Астрологи розповіли, що кінець травня і початок червня буде особливо небезпечним для трьох знаків Зодіаку. Їм слід звернути увагу на дрібниці і поберегти себе.

Близнюки

Астролог Анжела Перл поділилася, що в зазначений період представники даного знака будуть вирішувати проблеми зі здоров'ям. Деяких чекає операція або серйозне лікування. Незважаючи на те, що все закінчиться добре, варто берегти своє здоров'я в ці дні з особливою відповідальністю.

Терези

Терезам не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За практично три місяці запеклих бойових дій в різних регіонах України багато хто став ігнорувати сирену, проте в найближчі дні варто спускатися в найближче бомбосховище під час цих звуків. Це допоможе врятувати життя і здоров'я.

Стрілець

Астрологи стверджують, що деякі представники даного знака створили для себе ілюзію безпеки. Однак слід уникнути цього і не випробовувати долю на міцність. Вкрай важливо відмовитися від поїздок в небезпечні регіони, навіть якщо плануєте поїхати туди з благою метою. Це може спричинити серйозні ризики для вашого життя.

Нагадаємо, названий рейтинг найбільш мстивих знаків Зодіаку.

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