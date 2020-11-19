Жінка з таким ім’ям зазвичай напориста, цілеспрямована й водночас вона дуже вразлива та примхлива.

Жіноче ім’я Юлія в рейтингу популярності в Україні займає доволі високі позиції. А за кордоном є чимало імен-синонімів.

Юлія: значення й походження імені

Читайте такожЗначення імені Святослав: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм'я Юлія (стар. Іулія) має дві версії походження. За першою з них, ім'я прийшло до нас із Греції, де слово "Іулія" означало "пухнаста", "хвиляста", "кучерява". Друга ж гласить, що ім'я – латинського походження і трактується як "липнева" або "з роду Юліїв".

Зменшувально-пестливі форми імені Юля, Юла, Юлюся, Юлечка, Юленька, Юліца, Ліана, Юлана. Споріднені та варіанти імені в інших країнах: Іулія, Іюлія, Юліана, Юліанна, Джулія, Жюлі, Жулія, Юйле, Джуліана, Жуліана, Хуліана, Жюльєн, Жюльєна, Юліане, Джилліан.

Цікаво, що у скандинавських країнах часто ім'ям Юлія називають дівчаток, які народилися в грудні (за співзвучністю зі словом "jul" - "Різдво").

Юлія у дитинстві

Дівчатка з ім'ям Юля ростуть товариськими та дружними дітьми. Вони легко знаходять спільну мову з іншими дітлахами. Вони дуже радісні й заряджають нею оточуючих.

Це доволі чутлива й вразлива дитина. Але вона не вміє довго ображатися, її образи швидко проходять – й уже знову на її безтурботному небі світить сонечко.

Юля не любить програвати, вона часто сперечається і рідко визнає свою неправоту. У будь-якому змаганні їй потрібен тільки виграш! А якщо вона захопиться якоюсь справою, обов'язково стане в ній першою.

У школі ця дівчинка навчатиметься добре, хоч без особливого інтересу. Різкі перепади настрою будуть змінювати один одного, але зовні дівчинка буде здаватися спокійною і врівноваженою. У Юлії зазвичай небагато друзів, зате більшість із них залишаться такими практично на все життя.

Юлія: характер та доля

Юлія дуже товариська і ніжна, але водночас вона дуже вразлива та примхлива. У підлітковому віці у ній проявиться частка здорового егоїзму й упертості.

Читайте такожЗначення імені Мілана: характер, доля, сумісність з іншими іменамиЖінка з таким ім’ям добра, щедра, справедлива, напориста, цілеспрямована, працьовита, трохи лінива, але надійна і виконавча. У неї чудові шанси на становлення керівником або організатором.

У глибині душі Юлія досить потайна й, уважно слухаючи співрозмовника, вона мало, що розповість про себе. У вчинках дівчина може бути надто обережна та нерішуча. Зовні Юлія здається мудрою і тактовною людиною.

Іноді на Юлію може напасти апатія та байдужість, тоді їй краще дати спокій і вона швидко повернеться до свого звичного стану.

Юлія у коханні та шлюбі

Навколо Юлії завжди натовп шанувальників і дівчина сприймає це як належне. Вона не поспішає заміж і до вибору чоловіка підходить вельми критично, не надто піддаючись своїм почуттям.

Чоловік Юлії повинен бути найкращим із найкращих і довести це на ділі. Її обранець повинен вміти захистити себе та своїх близьких. Крім того, він повинен мати витримку і терпіння, а також вести здоровий спосіб життя.

Після одруження чоловік стає для Юлії сенсом життя та предметом захоплення. Вона прагне до життя без сварок і скандалів, всіляко підтримує гармонію й мир у сім'ї.

Ця жінка є хорошою матір’ю. Вона старається якомога краще виконати свій материнський обов'язок. Відповідальність за розвиток, виховання та освіту дітей повністю лягає на її витончені, але сильні плечі.

Сумісність Юлії з чоловічими іменами

Читайте такожЗначення імені Назар: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраща сумісність у Юлії з Варлаамом, Глібом, Гордієм, Борисом, Дмитром, Макаром, Єгором, Робертом і Трофимом.

З такими чоловіками, як Анатолій, Олексій, Богдан, Євген, Іполит, Максим, Михайло, Самуїл, Рем, Руслан, Семен і Яків, у неї є шанси побудувати довговічний, міцний і дійсно щасливий шлюб.

А ось з Антоном, Артуром, Владиславом, Георгієм, Дем'яном, Лукою, Платоном, Станіславом і Ярославом стосунків краще не будувати, бо, як стверджують астрологи, будуть тільки сварки, скандали та розбіжності.

Іменини Юлії

Свій день ангела Юлія святкує 31 травня, 29 липня.

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Автор: УНІАН