Яке свято 10 лютого 2021
Цього дня у світі відзначаються День народження праски, День розглядання облич, Всесвітній день зернобобових культур.
У США - День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом, на Мальті - День корабельної аварії святого Павла, в Еритреї - День Фенкіл, в Італії - День пам'яті жертв фойб, у Таїланді - День корпусу добровольчої оборони.
Пам'ятні дати 10 лютого, річниці та події
Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиУ 1942 році перший в історії «Золотий диск», з покриттям шаром золота, випущений звукозаписною компанією RCA Victor, був вручений Гленну Міллеру. Запис пісні «Чаттануги чу-чу».
У 1947 році в Парижі були підписані мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини - Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією і Фінляндією. Документи набули чинності 15 вересня 1947 року.
У 2005 році МЗС КНДР уперше відкрито заявило про створення в країні ядерної зброї.
У 2009 році на орбіті Землі відбулося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова. Цей день у народі називають «Днем чудес» - із вами може статися справжнє диво. Ще свято називають «Єфрем Вітродуй», «Єфрем - Цвіркунів заступник», а також відзначають іменини домовика.
Що сьогодні не можна робити
Не можна вбивати комах, що живуть у будинку. Не рекомендується сваритися й ображатися.
Прикмети на 10 лютого
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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- вітряна погода - до дощового та холодного літа;
- день ясний і сонячний - таким буде й літо.
10 лютого іменини
Іменини у Ольги, Феодосія, Паладія і Володимира.
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