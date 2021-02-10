10 лютого - 41-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 324 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 28 січня Юліанського календаря.

Яке свято 10 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження праски, День розглядання облич, Всесвітній день зернобобових культур.

У США - День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом, на Мальті - День корабельної аварії святого Павла, в Еритреї - День Фенкіл, в Італії - День пам'яті жертв фойб, у Таїланді - День корпусу добровольчої оборони.

Пам'ятні дати 10 лютого, річниці та події

Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиУ 1942 році перший в історії «Золотий диск», з покриттям шаром золота, випущений звукозаписною компанією RCA Victor, був вручений Гленну Міллеру. Запис пісні «Чаттануги чу-чу».

У 1947 році в Парижі були підписані мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини - Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією і Фінляндією. Документи набули чинності 15 вересня 1947 року.

У 2005 році МЗС КНДР уперше відкрито заявило про створення в країні ядерної зброї.

У 2009 році на орбіті Землі відбулося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова. Цей день у народі називають «Днем чудес» - із вами може статися справжнє диво. Ще свято називають «Єфрем Вітродуй», «Єфрем - Цвіркунів заступник», а також відзначають іменини домовика.

Що сьогодні не можна робити

Не можна вбивати комах, що живуть у будинку. Не рекомендується сваритися й ображатися.

Прикмети на 10 лютого

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вітряна погода - до дощового та холодного літа;

- день ясний і сонячний - таким буде й літо.

10 лютого іменини

Іменини у Ольги, Феодосія, Паладія і Володимира.

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Автор: Нана Чорна