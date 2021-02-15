15 лютого - 46-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 319 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 2 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 15 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День обізнаності про холостий спосіб життя, Міжнародний день операційної медичної сестри, День зав'язування вузликів на щастя, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День Парінірвани.

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Пам'ятні дати 15 лютого, річниці та події

У 1820 році цього дня данський професор фізики 43-річний Ганс Крістіан Ерстед демонстрував на лекції нескладний досвід з електрики. Під час демонстрації він виявив, що електричний струм, який проходить дротом, впливає на магнітну стрілку компаса, що розташована під нею. Це відкриття не було випадковістю. Наукова діяльність Ерстеда побудована була на переконаності зв'язку між електрикою і магнетизмом. У деяких джерелах навіть вказується, що Ерстед всюди носив із собою магніт, щоб безперервно думати про зв'язок магнетизму й електрики. Вже у червні 1820 року Ерстед друкує латинською мовою невелику роботу під заголовком: «Досліди, що відносяться до дії електричного конфлікту на магнітну стрілку». Після свого відкриття Ерстед став всесвітньо визнаним ученим. Він був обраний членом багатьох авторитетних наукових товариств: Лондонського королівського товариства, Паризької Академії. Він продовжив займатися наукою - у 1823 році незалежно від Ж.Фур'є відкрив термоелектричний ефект й створив перший термоелемент. Вивчав стисливість і пружність рідин та газів, винайшов п'єзометр, намагався виявити електричні ефекти під дією звуку. Займався він і молекулярною фізикою. Помер Ерстед у Копенгагені 9 березня 1851 року. Його ховали як національного героя.

У 1897 році Фердинанд Браун опублікував схему осцилографа.

У 1902 році була відкрита перша лінія Берлінського метро, що з'єднала між собою Штралауер Тор і зоологічний сад, із невеликим відгалуженням на Потсдамську площу.

У 1922 році в Гаазі було відкрито перше засідання Міжнародного суду.

У 1926 році була виголошена найдовша в історії парламентська промова. Депутат Мартінсон у Державній Думі Естонії говорив 11 годин.

У 1931 році вийшов перший фільм про Дракулу.

У 1965 році в Канаді був введений новий прапор - червоно-білий із кленовим листом.

У 1969 році Роберт Едвардс із Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

У 1971 році у Великій Британії офіційно ввели десяткову систему мір і величин.

У 1978 році в Лас-Вегасі Леон Спінкс виграв бій у Мухаммеда Алі й завоював титул абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій ваговій категорії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 лютого святкує Стрітення Господнє. Це одне з 12 головних церковних свят у році. Стрітення - значить «зустріч», зустріч із Господом. У народі ще день назвали «Громниці».

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, важко фізично працювати. Також не можна митися в лазні, адже це вимагає багато приготувань – колоти дрова, носити воду та ін.Також не радили на Стрітення вирушати у далеку подорож. Не залишайте голодним пса, якого зустрінете цього дня - якщо ви нагодуєте його, то весь рік будете ситими. Не відмовляйте в милостині та допомоги.

Прикмети на 15 лютого

Читайте такожВихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день сонячний - рік буде врожайним;

- йде сніг і вдарили морози - весна буде пізньою, дощовою й холодною;

- потеплішало - весна буде такою ж;

- сніг дороги замітає - весна буде пізньою й холодною.

15 лютого іменини

Іменини у Василя.

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Автор: Нана Чорна