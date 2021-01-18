18 січня - 18-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 347 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 5 січня Юліанського календаря.

Яке свято 18 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День святкового очікування, День технічного обслуговування.

У США - День штату Мічиган, День Роберта Едварда Лі, День Вінні Пуха, День кавового гурмана, День качки по-пекінськи, День тлумачного словника, День Мартіна Лютера Кінга, День учителя початкової школи, у Таїланді - День збройних сил, у Греції - Патрський карнавал, у Перу - День заснування Ліми, в Тунісі - День революції, у Новій Зеландії - День провінції Веллінгтон, в Індії - День посту.

Пам'ятні дати 18 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиУ 1778 році в цей день англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови й назвав їх Сандвічеві острови.

У 1901 році відкрилося перше кабаре в Берліні. Кабаре - невеликий розважальний заклад із художньо-розважальною програмою - має французьке коріння, вперше виникло у 1881 році в Парижі. У 1889 році там же було відкрито знамените кабаре "Мулен Руж", що стало класикою жанру. Берлінське кабаре "Uberbrettl" заснував Ернст фон Вольцоген.

У 1934 році англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавалися дані про скоєні злочини.

18 січня 1964 року американські лікарі закликали Конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння для здоров'я. Відтоді пройшли десятиліття, але напис про шкоду куріння не дуже зупиняє курців. До речі, першим з європейців про звичай тютюнопаління дізнався Колумб, побачивши це в індіанському селищі у своїй експедиції. Учасник експедиції, монах Пане, привіз тютюнове насіння в Європу наприкінці 15 століття й став вирощувати рослину спочатку як декоративну, а потім і для куріння. Досить швидко куріння стало модним явищем, і наприкінці 16 – початку 17 століть воно поширилося з Європи на інші материки. У Середній Азії та країнах Сходу тютюн закладали під язик або за щоку, з висушеного листя готували нюхальний порошок. За даними ВООЗ, за 20-те століття тютюнопаління стало причиною смерті 100 мільйонів людей по всьому світу, в 21-му столітті ця цифра може зрости до мільярда. Постійне куріння сигарет, як і інші способи куріння тютюну, викликає сильну залежність та чинить стійкий негативний вплив на здоров'я. Страждає також здоров'я некурящих людей, які перебувають поруч із курцем і часто зазнають дії тютюнового диму.

У 1996 році на носіях нового типу, DVD-дисках, вийшло перше програмне забезпечення.

У 1997 році норвежець Берг Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.

Яке сьогодні церковне свято

18 січня православні християни відзначають Водохресний святвечір, наступного дня – Водохреще – буде останнім святом із різдвяних. Сьогодні необхідно дотримуватися суворого посту, тобто, нічого не їсти до певного часу. І звичайно ж, цього дня колядують.

Що сьогодні не можна робити

Цей передсвятковий день бажано провести у смиренні, подбати про свою душу, помолитися. Не можна свариться, лаятися й сердитися. Також заборонено пити алкогольні напої.

Прикмети на 18 січня

Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато снігу - до багатого врожаю плодів та меду;

- випав сніг у Водохресний святвечір - рік буде врожайним;

- вночі зірок не видно - восени буде мало грибів.

18 січня іменини

Іменини у Аполлінарії, Григорія, Тетяни та Євгенії.

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Автор: Нана Чорна