31 грудня - 365-й день року за Григоріанським календарем, останній день року. У XX і XXI століттях цей день відповідає 18 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 31 грудня 2020

Цього дня в світі відзначаються Переддень Нового року, День стежок, посипаних конфетті і блискітками, День медитації про світ на планеті.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього року

В Японії - прощальне кип'ятіння чайника в році, у США - День шампанського, День прийняття рішення, День загальної години миру, в Азербайджані - День солідарності азербайджанців усього світу, у Шотландії – Хогманай, у Швейцарії - День реставрації, в Киргизстані - День працівників митної служби.

Пам'ятні дати 31 грудня, річниці та події

У 1989 році було відкрито першу ділянку довжиною 1,9 км третьої, Сирецько-Печерської, лінії Київського метрополітену, з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту» і «Мечникова» (нині «Кловська»).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 грудня вшановує пам'ять святителя Модеста. Інші назви свята: «Модест», «Худобохранитель», «Покров худоби». День цей відзначався чоловічими братчинами з пивом і м'ясом, присвяченими святому Модесту - захиснику тварин.

Що сьогодні не можна робити

У новорічну ніч не можна сваритися, проводити цей день у старому і брудному одязі, а також у неприбраному будинку. Ялинові гілки, гірлянди і свічки захистять від нечистої сили й принесуть у наступний рік лише найкраще.

Прикмети на 31 грудня

Читайте такожЩасливого Нового 2021-го року: найкращі привітання колегам зі святому у віршах, прозі та листівках

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- який Модест - такий і червень;

- сніг при ходінні не хрумтить - скоро настане потепління;

- поля снігом не вкрилися - рік буде неврожайним.

31 грудня іменини

Іменини у Зої, Марка, Вікторіана, Михайла та Симеона.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна