Яке свято 31 грудня 2020
Цього дня в світі відзначаються Переддень Нового року, День стежок, посипаних конфетті і блискітками, День медитації про світ на планеті.
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В Японії - прощальне кип'ятіння чайника в році, у США - День шампанського, День прийняття рішення, День загальної години миру, в Азербайджані - День солідарності азербайджанців усього світу, у Шотландії – Хогманай, у Швейцарії - День реставрації, в Киргизстані - День працівників митної служби.
Пам'ятні дати 31 грудня, річниці та події
У 1989 році було відкрито першу ділянку довжиною 1,9 км третьої, Сирецько-Печерської, лінії Київського метрополітену, з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту» і «Мечникова» (нині «Кловська»).
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 31 грудня вшановує пам'ять святителя Модеста. Інші назви свята: «Модест», «Худобохранитель», «Покров худоби». День цей відзначався чоловічими братчинами з пивом і м'ясом, присвяченими святому Модесту - захиснику тварин.
Що сьогодні не можна робити
У новорічну ніч не можна сваритися, проводити цей день у старому і брудному одязі, а також у неприбраному будинку. Ялинові гілки, гірлянди і свічки захистять від нечистої сили й принесуть у наступний рік лише найкраще.
Прикмети на 31 грудня
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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- який Модест - такий і червень;
- сніг при ходінні не хрумтить - скоро настане потепління;
- поля снігом не вкрилися - рік буде неврожайним.
31 грудня іменини
Іменини у Зої, Марка, Вікторіана, Михайла та Симеона.
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