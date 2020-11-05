5 листопада - 309-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 56 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 5 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День розглядання старих фотографій, Міжнародний день проектного менеджера, Міжнародний день стаута, Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Читайте такожДень бухгалтера 2020 в Україні: дата та історія святаУ США - День рудих, День американського футболу, День "Чоловіки готують вечерю", в Індії - Свято заміжніх жінок "Карва Чаутх", у Вірменії - День розвідувальних військ, у Перу - День Пуно, в Британії - День Гая Фокса, у Панамі - День незалежності Колона.

Пам'ятні дати 5 листопада, річниці та події

У цей день в 1935 році була випущена настільна гра "Монополія".

5 листопада 1935 року в Києві відкрився регулярний тролейбусний рух.

У 1963 році були відкриті станції Київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик", зараз "Шулявська".

У 1964 році в Чернігові відкрився регулярний тролейбусний рух.

У 1965 році були відкриті станції Київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".

У 1971 році були відкриті станції Київського метрополітену "Святошино" (нині "Святошин"), "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська").

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 листопада вшановує пам'ять апостола Якова. Інші назви свята: "Яків", "Яків праведний", "Яків Гужник", "Гужники".

Що сьогодні не можна робити

Будьте обережніше - день нещасливий. Не займайтеся чужими проблемами, присвятіть час собі. Не тримайте зла на інших, вибачте їх і покайтеся самі. Якщо ви не фахівець в якійсь сфері, не беріться за цю роботу. Не варто нічого планувати - все може піти прахом.

Прикмети на 5 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- град - до 25 листопада зима в двері постукає;

- випало багато снігу, і він не тане – зима буде теплою;

- дощ – до родючого року.

5 листопада іменини

Іменини у Якова, Миколи, Володимира, Олександра, Омеляна, Гната, Максима, Єлисея, Івана та Петра.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна