Яке свято 5 листопада 2020
Цього дня світ відзначає День розглядання старих фотографій, Міжнародний день проектного менеджера, Міжнародний день стаута, Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів-волонтерів.
Читайте такожДень бухгалтера 2020 в Україні: дата та історія святаУ США - День рудих, День американського футболу, День "Чоловіки готують вечерю", в Індії - Свято заміжніх жінок "Карва Чаутх", у Вірменії - День розвідувальних військ, у Перу - День Пуно, в Британії - День Гая Фокса, у Панамі - День незалежності Колона.
Пам'ятні дати 5 листопада, річниці та події
У цей день в 1935 році була випущена настільна гра "Монополія".
5 листопада 1935 року в Києві відкрився регулярний тролейбусний рух.
У 1963 році були відкриті станції Київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик", зараз "Шулявська".
У 1964 році в Чернігові відкрився регулярний тролейбусний рух.
У 1965 році були відкриті станції Київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".
У 1971 році були відкриті станції Київського метрополітену "Святошино" (нині "Святошин"), "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська").
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 5 листопада вшановує пам'ять апостола Якова. Інші назви свята: "Яків", "Яків праведний", "Яків Гужник", "Гужники".
Що сьогодні не можна робити
Будьте обережніше - день нещасливий. Не займайтеся чужими проблемами, присвятіть час собі. Не тримайте зла на інших, вибачте їх і покайтеся самі. Якщо ви не фахівець в якійсь сфері, не беріться за цю роботу. Не варто нічого планувати - все може піти прахом.
Прикмети на 5 листопада
Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- град - до 25 листопада зима в двері постукає;
- випало багато снігу, і він не тане – зима буде теплою;
- дощ – до родючого року.
5 листопада іменини
Іменини у Якова, Миколи, Володимира, Олександра, Омеляна, Гната, Максима, Єлисея, Івана та Петра.
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