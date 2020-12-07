7 грудня - 341-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 24 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 7 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День любителів поспати і Міжнародний день цивільної авіації.

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Пам'ятні дати 7 грудня, річниці та події

У 1678 році Луї Енпен став першим європейцем, який виявив Ніагарський водоспад.

7 грудня 1732 року в Лондоні Англійський театральний діяч і актор Джон річ на площі Ковент-Гарден відкрив новий оперний театр, за місцем розташування він отримав назву «Ковент-Гарден». Під час пожеж 1808 і 1856 років будівлю театру було повністю знищено. Будівлю сучасної опери було побудовано за проектом Баррі в 1858 році. У 1892 році тут відбулася Англійська прем'єра опери Ріхарда Вагнера «Кільце Нібелунга» під управлінням композитора і диригента Густава Малера. Сьогодні ця будівля служить домом для Королівської оперної та балетної труп, хоча в ньому нерідко дають вистави гастролюючі оперні та балетні трупи з усього світу. У 1990-х роках театр був закритий на реконструкцію і відкрив свої двері для глядачів у 1999 році. Тут з'явилося нове фойє в квітковому залі, де регулярно проводяться концерти. Від колишнього театру в будівлі залишився зал для глядачів, оформлений пурпуром і золотом, з маленькими бра в абажурах, і частина фойє зі сходами та кафе-холами. Решта приміщень, включаючи велике «повітряне» фойє, величезні службові приміщення з просторими репетиційними студіями і два додаткових невеликих зали, були побудовані заново.

У 1972 році відбувся запуск космічного корабля «Аполлон-17», який здійснив останню за програмою «Аполлон» посадку на місяць.

У 1982 році в Техасі (США) вперше була здійснена смертна кара за допомогою ін'єкції.

7 грудня 1988 року у Вірменії стався сильний землетрус, що охопив усю північну частину території республіки з населенням близько одного мільйона людей. В результаті стихійного лиха загинули понад 25 тисяч осіб, близько 19 тисяч стали інвалідами, позбулися даху 530 тисяч осіб. Були повністю зруйновані місто Спітак та 58 сіл. Частково зруйновані міста Ленінакан, Степанаван, Кіровакан і ще понад 300 населених пунктів. 600 км автодоріг і 10 км залізничних колій були виведені з ладу, зруйновані 230 промислових підприємств.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 грудня вшановує пам'ять великомучениці Катерини. Інші назви свята: «Катеринин день», «Катерина Жінкодавиця», «Перше катання на санях». За старих часів особливо шанували святу Катерину жінки, адже вона вважалася покровителькою шлюбу й наречених, а також помічницею породіль і вагітних. У цей день проводилися різні ворожіння та посиденьки з хлопцями.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не засиджуватися допізна в гостях. Не можна влаштовувати галасливі вечірки. Також уся їжа повинна бути пісною, уникайте м'ясних і молочних страв, не пийте алкоголь. Також слід відмовитися від фізичної праці, прибирання, прання, ремонту, рукоділля. Ще не рекомендується розпалювати багаття та каміни - життя може «задимитися».

Прикмети на 7 грудня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день ясний - зима буде холодною;

- тепло, туманно і сльотаво - морозів не буде ще десять днів;

- сніг упав на суху землю - наступний рік буде неврожайним;

- на небі багато зірок - до швидкого снігопаду.

7 грудня іменини

Іменини у Катерини, Августи, Порфирія, Симона, Григорія, Івана, Олександра, Митрофана, Євгена, Михайла, Олексія і Марка.

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Автор: Нана Чорна