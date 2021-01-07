7 січня - 7-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 358 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 7 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються Міжнародний день програмістів, Міжнародний день дурної ходи, День розплутування лижних слідів і День прядки.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийВ Японії - Свято семи трав, в Єгипті - День богині Сехмет, у Ліберії - День піонерів, у Вірменії - День поминання покійних, у США - День бовдура, День темпури, День «Я більше не збираюся цього терпіти», День випускання газів, в Італії - День прапора, у Камбоджі - День перемоги над геноцидом, в Гані - День конституції.

Пам'ятні дати 7 січня, річниці та події

7 січня 1610 року Галілео Галілеєм були відкриті чотири найбільші супутники Юпітера. Зараз вони мають назву «Галілеєві». Завдяки цьому відкриттю Галілей незабаром став найзнаменитішим ученим Європи. Книга, в якій він описав відкриття, мала сенсаційний успіх, навіть короновані особи поспішали обзавестися телескопом. Кілька телескопів Галілей подарував Венеціанському сенату, який на знак подяки призначив його довічним професором з окладом 1000 флоринів. До речі, німецький астроном Симон Маріус (1573-1624) одночасно й незалежно від Галілея відкрив усі чотири супутники Юпітера (1610), та дав їм імена Іо, Європа, Ганімед і Каллісто. Історія розпорядилася так, що Галілея вважають першовідкривачем супутників, за якими закріпилися імена, дані Маріусом. Супутник Юпітера Ганімед має діаметр більший, ніж у Меркурія. Під поверхнею Європи виявлено глобальний океан, а Іо відомий тим, що на ньому діють найпотужніші у Сонячній системі вулкани. Каллісто - одне з найбільш кратерованих тіл у Сонячній системі. Поверхня супутника дуже стара, близько 4 млрд років, а його геологічна активність украй низька. У Юпітера є слабкі планетарні кільця. Супутники яскраві й обертаються по досить віддалених від планети орбітах, так що їх легко розрізнити навіть у польовий бінокль. Юпітер досліджувався вісьмома автоматичними міжпланетними станціями НАСА. Найбільше значення мали дослідження за допомогою апаратів «Піонер» і «Вояджер», пізніше «Галілео». Останнім апаратом, який відвідав Юпітер, був зонд «Нові горизонти», що прямує до Плутона. На сьогодні вченим відомо 79 супутників Юпітера, серед яких "Галілеєві" - найбільші.

У 1785 році француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом вперше перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

7 січня з 1935 року за рішенням IX Міжнародного конгресу наукової та прикладної фотографії вважається днем винаходу фотографії. У цей день в 1839 році відбулося засідання двох французьких академій - Академії наук і Академії витончених мистецтв. На ньому фізик Домінік Франсуа Араго зробив докладну блискучу доповідь про результат багаторічних дослідів французького хіміка і винахідника Луї Дагера - метод отримання відбитка зображення (дагеротипу). Він полягав у проектуванні камерою-обскура зображення на посріблену мідну пластину. Попередньо витриману в парах йоду пластину наступним етапом слід було обробити парами ртуті. Після цього виходила фотографія проектованого предмета. Перша фотокамера важила 50 кілограмів, мала пластини розміром 16,5х21,5 сантиметра. Читаючи лекцію, Араго стверджував, що камера проста в обігу й подібні фотографії зможе робити будь-хто. Потрібна лише невелика практика. Сенсаційна лекція спричинила фурор, й уже в цей же день перший дагеротипний фотоапарат був проданий за 25 тисяч доларів. Пластини для апарату коштували 5 франків. 19 серпня 1839 року метод отримання дагеротипу був представлений широкій громадськості.

Яке сьогодні церковне свято

7 січня - Різдво Христове у східних християн. Це - одне з найважливіших християнських свят і державне свято у більш ніж 100 країнах світу. У православ'ї Різдво Христове святкується 7 січня (на відміну від католиків, які відзначають його 25 грудня), входить до числа двунадесятих свят і передується різдвяним постом. Різдво Христове - це друге за величиною свято після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде весь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами «Христос народився!» і відповідаємо на ці слова «Славимо Його!». На свято прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати їх у себе, пригощаючи всілякими смаколиками.

Що сьогодні не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною роботою, свариться й лихословити.

Прикмети на 7 січня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на небі багато зірок - рік буде багатим;

- йде сніг - рік буде вдалим.

7 січня іменини

Іменини у Віталія.

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Автор: Нана Чорна