8 грудня - 342-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 23 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 8 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День художника, День мандрівника в часі, День орнаментальної музики.

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Пам'ятні дати 8 грудня, річниці та події

8 грудня 1863 року понад 2000 людей загинули під час пожежі в чилійській церкві Ла-Кампана.

8 грудня 1955 року Парламентська асамблея Ради Європи затвердила офіційний прапор цієї організації, що згодом перейшов у спадок Євросоюзу. У конкурсі на найкращий проект прапора брали участь сотні художників. Переміг чиновник з апарату Ради Європи Арсен Хейтц, який і запропонував варіант - зірки на блакитному. В офіційному поясненні до рішення Комітету міністрів Європейської ради від 9 грудня 1955 року щодо прийняття прапора говорилося таке: «На тлі блакитного неба західного світу зірки символізують народи Європи в колі, знак єдності. Число зірок незмінне, визначається рівним дванадцяти. Це число символізує досконалість і повноту... як дванадцять знаків Зодіаку представляють весь всесвіт, так дванадцять золотих зірок стоять за всі народи Європи, і за ті, що ще не можуть брати участь в побудові Європи в єдності і світі».

У 1963 році сталася катастрофа Boeing 707 в Елктоні через попадання блискавки. Загинула 81 людина. Цей удар блискавки потрапив у Книгу рекордів Гіннесса як найбільш смертоносний.

8 грудня 1980 року Джон Леннон був убитий в Нью-Йорку психічно неврівноваженим фанатом Марком Чепменом. У день смерті Леннон дав своє останнє інтерв'ю американським журналістам. О 22 годині 50 хвилин, коли Джон разом із дружиною Йоко Оно, повернувшись зі студії звукозапису Hit Factory, входили під арку свого будинку, Чепмен зробив п'ять пострілів йому в спину. Воротар викликав поліцейських, які на своїй машині доставили Леннона в госпіталь Рузвельта. Однак усі спроби лікарів врятувати легендарного артиста були марні. О 23 годині 15 хвилин Джон Леннон помер через велику втрату крові. Він був кремований у Нью-Йорку, прах Леннона був переданий Йоко Оно. Його вбивця Марк Чепмен за свій злочин відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму "Аттика", біля міста Буффало (Нью-Йорк). Вже десять разів він подавав прохання про дострокове звільнення (востаннє у серпні 2018 року). Однак щоразу ці прохання відхилялися. Йоко Оно ще в 2000 році послала листа в «Департамент зі звільнення» штату Нью-Йорк, в якому закликала не звільняти Чепмена достроково. У наступні роки вона ще не раз заявляла, що не відчуватиме себе в безпеці, якщо Чепмен буде звільнений. Про Марка Чепмена та його останні дні перед убивством Джона Леннона зняті фільми «Вбивство Джона Леннона» і «Глава 27».

У 1991 році в Біловезькій Пущі президент Росії Борис Єльцин, президент України Леонід Кравчук і голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали Біловезьку угоду про створення СНД і припинення існування СРСР. У документі йшлося, що «Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування», Стаття 1-ша свідчила: «Високі Договірні Сторони утворюють Співдружність Незалежних Держав». На сьогодні СНД фактично існує на папері.

У 2005 році закінчилося використання паровозної тяги в Китаї. На Цзітунській залізниці були «загашені» всі паровози, які залишалися у країні.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 грудня вшановує пам'ять святого Климента. Предки вважали, що святий Климент приводить зиму, тому готувалися до сильних морозів.

Що сьогодні не можна робити

Намагайтеся не виходити з дому без особливої потреби, особливо в темний час доби. За народним повір'ям, у цей день не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути бадьорим і веселим - тоді мороз нагородить міцним здоров'ям.

Прикмети на 8 грудня

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочивати українці цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- великі снігові намети - до хорошого врожаю наступного року;

- снігопад - до дощового літа;

- на річці вода вище від льоду піднялася - до потепління;

- півні рано заспівали - скоро буде відлига.

8 грудня іменини

Іменини у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Івана, Василя, Віктора, Олександра, Григорія і Кузьми.

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Автор: Нана Чорна