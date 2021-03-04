Батьківські суботи присвячені вшануванню предків і покійних рідних

Щорічно навесні починається період поминальних днів - Батьківських субот. У ці дати поминають покійних родичів, друзів, колег і дорогих людей. Всього в році відзначається сім таких дат.

З усіх Батьківських субот дві іменуються Вселенськими, оскільки в ці дні поминають всіх померлих православних людей незалежно від їх близькості до нас. Це М'ясопусна Вселенська батьківська субота і Троїцька Вселенська батьківська субота. В інші дні поминають лише знайомих покійних і своїх предків. У ці дні читають молитви за упокій душ.

Батьківські суботи у 2021 році - всі дати

6 березня - Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Щорічно відзначається в останню суботу перед Великим Постом.

27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту. У ці дні читають панахиду, роздають милостиню, моляться за покійних рідних.

11 травня - Радониця, відзначається на 9 день після Великодня. Рідних поминають великодньою трапезою, відвідують кладовища.

19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, що відзначається напередодні Святої Трійці. Відзначається особливою панахидою на честь всіх християн.

6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році. У цей день відвідують могили рідних.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова