Щорічно навесні починається період поминальних днів - Батьківських субот. У ці дати поминають покійних родичів, друзів, колег і дорогих людей. Всього в році відзначається сім таких дат.
З усіх Батьківських субот дві іменуються Вселенськими, оскільки в ці дні поминають всіх померлих православних людей незалежно від їх близькості до нас. Це М'ясопусна Вселенська батьківська субота і Троїцька Вселенська батьківська субота. В інші дні поминають лише знайомих покійних і своїх предків. У ці дні читають молитви за упокій душ.
Батьківські суботи у 2021 році - всі дати
6 березня - Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Щорічно відзначається в останню суботу перед Великим Постом.
27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту. У ці дні читають панахиду, роздають милостиню, моляться за покійних рідних.
11 травня - Радониця, відзначається на 9 день після Великодня. Рідних поминають великодньою трапезою, відвідують кладовища.
19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, що відзначається напередодні Святої Трійці. Відзначається особливою панахидою на честь всіх християн.
6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році. У цей день відвідують могили рідних.
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