Цього року Чорна п'ятниця пройде в умовах карантину.

Чорна п'ятниця - це п'ятниця після Дня Подяки в США, коли магазини і торгові центри проводять розпродажі з великими знижками. Цей день відкриває великий період різдвяних свят у США. Традиція проводити чорну п'ятницю поширилася за межі Америки в багато країн світу.

Чорна п'ятниця - дата в Україні

Чорна п'ятниця відзначається на наступний день після Дня Подяки в США, який припадає на четвертий четвер листопада. Відповідно, четверта п'ятниця місяця називається Чорною. Дата свята варіюється з 23 по 29 листопада. Цього року Чорна п'ятниця в Україні та світі відзначається 27 листопада.

Чорна п'ятниця - історія свята

Розпродажі після Дня подяки були популярні ще в 17 столітті, але раніше для них не було назви. А "чорною п'ятницею" називали п'ятницю 13-го числа, яка вважається нещасливим днем. З 70-их років день після Дня подяки стали називати чорною п'ятницею через величезні затори на дорогах і великі черги в магазинах - люди поспішали купити подарунки до Різдва.

Читайте такожВ Україні запровадили "пріоритетні години" для пенсіонерів: коли вони діятимуть і навіщоУ 1980-х газети штату Пенсільванія стали регулярно називати у своїх нотатках день після Дня подяки "Чорною п'ятницею". Назва з'явилася через великі затори на дорогах і через те, що магазини в цей день працюють до пізньої ночі, щоб обслужити якомога більше клієнтів.

Лише на початку 21 століття магазини стали проводити великі розпродажі в цей день, щоб отримати більше прибутку. В Америці люди шикуються в черги біля магазинів ще з ночі четверга, а в п'ятницю магазини переповнені натовпами. Нерідко між людьми виникають бійки за товар.

Як пройде Чорна п'ятниця 2020

У 2020 році Чорна п'ятниця в усьому світі пройде в умовах пандемії коронавірусу. Оскільки багато магазинів пережили кризу через пандемію, навіть найменші торгові точки спробують заробити грошей на розпродажах. Щоб люди могли не відвідувати магазини під час карантину, магазини по всьому світу будуть проводити онлайн-розпродажі.

Цікаві факти про Чорну п'ятницю

Чорна п'ятниця - це не тільки спосіб отримати товар за дешевою ціною, але і велике поле для обману. Напередодні Чорної п'ятниці шахраї часто створюють сайти неіснуючих магазинів і зникають після отримання передоплат від покупців.

Перший понеділок після Чорної п'ятниці називається Кіберпонеділком. У цей день онлайн-магазини пропонують товар з великими знижками, і проводять розпродажі.

За всі дні чорних п'ятниць в США загинуло більше людей, ніж від нападу акул. Люди гинуть в бійках за товари або під натиском натовпу. Наприклад, 2008 році в одному з супермаркетів США натовп покупців затоптав на смерть співробітника торгової точки.

Найбільш продаваний товар в цей день в США - це ювелірні вироби та піжами. В Україні на першому місці за популярністю знаходяться смартфони і комп'ютери.

Вдівці і розлучені люди купують товари на Чорну п'ятницю в півтора раза частіше, ніж самотні люди.

Середній американець в День подяки і Чорну п'ятницю витрачає 335 доларів.

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Автор: Катерина Пулатова