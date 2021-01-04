Щирі побажання та барвисті картинки для всіх Анастасій з нагоди їхніх іменин.

Щороку 4 січня свій День ангела святкують жінки на ім’я Анастасія. Цього дня православні відзначають свято на честь святої великомучениці Анастасії Узорішительниці.

День Анастасії: що означає ім’я

Читайте такожЗначення імені Анастасія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я Анастасія є жіночою формою імені Анастасій. У перекладі з древньогрецької воно має значення "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".

Настя зазвичай дуже душевна й чуйна людина. При цьому вона дуже вольова жінка, незламна і тверда. Народжена восени Анастасія – стримана, розумна та дещо скупувата.

УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем ангела Анастасії у чудових віршах і прозі, а також у яскравих листівках та картинках.

День Анастасії: привітання у віршах і листівках

***

Анастасія – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Н – незвичайна.

А – авангардна.

С – симпатична.

Т – темпераментна.

Я – яскрава!

В імені твоя глибока сутність. Настю, вітаю й свій акровірш присвячую тобі!

***

Анастасіє! З днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасним,

А небо завжди буде світлим та ясним!

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, кращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

З іменинами вітаю, Насте!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

З Днем ангела, Насте!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

З Днем ангела, Анастасіє!

З Днем Анастасії – прозові привітання й картинки

***

Анастасіє, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Мила Анастасіє, вітаю тебе з іменинами й бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно", а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.

***

Анастасіє, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

***

З Днем ангела чарівну Анастасію вітаю від щирого серця. Бажаю йти по життю сміливо й бадьоро, з гордо піднятою головою, бажаю щиро кохати і бути коханою, бажаю відчувати себе щасливою кожну хвилину, бажаю успіху і чудового настрою.

Вас також можуть зацікавити інші матеріали:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська