Щороку 4 січня свій День ангела святкують жінки на ім’я Анастасія. Цього дня православні відзначають свято на честь святої великомучениці Анастасії Узорішительниці.
День Анастасії: що означає ім’я
Читайте такожЗначення імені Анастасія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я Анастасія є жіночою формою імені Анастасій. У перекладі з древньогрецької воно має значення "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".
Настя зазвичай дуже душевна й чуйна людина. При цьому вона дуже вольова жінка, незламна і тверда. Народжена восени Анастасія – стримана, розумна та дещо скупувата.
УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем ангела Анастасії у чудових віршах і прозі, а також у яскравих листівках та картинках.
День Анастасії: привітання у віршах і листівках
***
Анастасія – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Н – незвичайна.
А – авангардна.
С – симпатична.
Т – темпераментна.
Я – яскрава!
В імені твоя глибока сутність. Настю, вітаю й свій акровірш присвячую тобі!
***
Анастасіє! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасним,
А небо завжди буде світлим та ясним!
***
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, кращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
З іменинами вітаю, Насте!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як калина довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
З Днем ангела, Насте!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
З Днем ангела, Анастасіє!
З Днем Анастасії – прозові привітання й картинки
***
Анастасіє, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!
***
Мила Анастасіє, вітаю тебе з іменинами й бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно", а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.
***
Анастасіє, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!
***
З Днем ангела чарівну Анастасію вітаю від щирого серця. Бажаю йти по життю сміливо й бадьоро, з гордо піднятою головою, бажаю щиро кохати і бути коханою, бажаю відчувати себе щасливою кожну хвилину, бажаю успіху і чудового настрою.
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