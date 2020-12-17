Цього дня прийнято дарувати подарунки дітлахам, які хлопчики та дівчатка зранку знаходять під своїми подушками.

Кожного року 19 грудня православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця. У народі цього святого ще називають Микола зимовий та Миколай Угодник.

Миколай Чудотворець: чим відомий святитель

Миколай Угодник народився у III столітті в грецькій колонії Лікії у Малій Азії в родині заможних християн. Хлопчик з самого дитинства відвідував храм, а подорослішавши, вирішив присвятити себе вірі, ставши священиком.

Читайте такожПодарунки дітям на Новий рік: ідеї сюрпризів під ялинку для хлопчиків і дівчатокКоли його батьки померли, святитель Миколай роздав увесь свій спадок нужденним. За переказами, він допоміг бідному вдівцю, доньку котрого не схвалювали як дружину для свого сина його багаті батьки. В один із вечорів святий Миколай непомітно поклав мішечок із монетами у вікно спальні майбутньої нареченої. Після того містом ширилися чутки, що закоханим начебто допоміг ангел. А Миколай, почувши такі розповіді, відчув себе щасливим.

Надалі святий ревно захищав християнство і боровся з язичництвом. Він прославився як великий угодник Божий, саме тому його ще іменують Миколою Угодником. Також святитель Миколай відомий як захисник обмовлених і невинно засуджених, покровитель моряків, мандрівників, знедолених, сиріт, а також дітей.

Вважається, що за життя Миколай зробив безліч чудес. Зокрема, він воскресив моряка під час шторму, а також врятував місто Миру від страшного голоду.

Традиції святкування Миколая Угодника

В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо нетерпляче на це свято очікують дітлахи, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи із проханням здійснити їхні мрії. І зранку 19 грудня одразу зазирають під подушку, очікуючи виконання Миколаєм Угодником їхніх бажань.

Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай Чудотворець уночі тихенько підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, – каміння або різочку. Тому дітлахи намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби сподобатися святому Миколаю.

Цього дня прийнято відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво. До Миколая Чудотворця звертаються в різних життєвих ситуаціях, зокрема, в часи скрути.

Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Саме цього дня у містах України запалюють новорічну ялинку. Зазвичай День Миколая Угодника відзначається з ярмарками і гуляннями, різними концертами та благодійними заходами.

Традиційним частуванням цього дня є миколайчики – медові пряники, прикрашені яскравою глазур’ю. Найбільш поширене випікання у формі дідуся в кожусі, але роблять їх також у формі янгола, зірки, сонечка, півмісяця, півників, коників тощо.

Що не можна робити у День святого Миколая

Оскільки свято припадає на час, коли ще триває Різдвяний піст, то заборонено їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.

У День святого Миколая не прийнято давати в борг. Також у свято не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не варто у день вшанування святителя відмовляти в допомозі тим, хто про її попросить.

Цього дня варто утриматися від сварок з близькими – бо наступного року будуть погані стосунки. Звісно ж, не можна у свято Миколая Чудотворця лаяти дітей – натомість їм потрібно приділяти особливу увагу.

Народні прикмети на 19 грудня

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Яка погода на Миколу зимового – таким буде день Микола весняний (22 травня).

Сніг іде – до урожаю пшениці, дощ – до урожаю капусти та огірків.

Ясна і холодна погода 19 грудня – буде багатий урожай влітку.

Скільки снігу на Миколу – стільки навесні буде трави.

Якщо в День святого Миколая стоїть холодна погода, то вся зима буде холодною, а якщо тепла – буде ясною і без сильних морозів.

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Автор: Аліна Вишневська