Щоб свято пройшло незабутньо для вас двох, скористайтеся порадами від УНІАН.

Закохані парочки в усьому світі з нетерпінням чекають 14 лютого - День святого Валентина. У цей день парочки дарують один одному валентинки, подарунки і щирі слова кохання. Щоб свято принесло приємні враження - важливо створити довірчу атмосферу і провести цей день разом. УНІАН розповість, чим можна зайнятися 14 лютого, щоб цей день запам'ятався надовго.

Почніть ранок з романтики

Подайте своїй половинці сніданок в ліжко - це дуже романтичний спосіб показати свою турботу. Не важливо, чоловік ви чи жінка і наскільки добре готуєте - завжди приємно їсти приготовлену коханою людиною їжу. Не забудьте також заварити чашку кави або подати келих вина зі сніданком. Зробіть своїй половинці ранковий масаж, а якщо ви не живете разом - розбудіть її по телефону.

Порадуйте половинку подарунком

День закоханих - хороша можливість продемонструвати свої почуття до коханої людини і подарувати презент, який дійсно стане в пригоді вашій половинці. Це може бути улюблена книга в паперовій обкладинці, в'язані речі, квитки на розважальний захід для вас двох або фотосесія. Добре, якщо подарунок парний - так ви зможете разом розділити радість від презенту. УНІАН зробив добірку найкращих подарунків для чоловіка і для жінки на 14 лютого - можете черпати ідеї.

Зіграйте весілля

Урочистість не обов'язково має справжньою - влаштуйте собі "репетицію". 14 лютого в багатьох місцях можна зіграти жартівливе весілля, де ви зможете приміряти костюми і сказати слова клятви. Також 14 лютого - чудовий день, щоб зробити своїй половинці пропозицію руки і серця. Можна також відзначити справжнє весілля в цей день - дата вважається вдалою для шлюбу.

Влаштуйте фотосесію

Зафіксуйте радісний і романтичний день на камеру, щоб згадувати пережиті емоції пізніше. У цей день можна замовити професійну фотосесію або фотографуватися удвох і робити селфі протягом дня. Увечері можна разом роздрукувати фото, наклеїти їх у фотоальбом і разом його прикрасити.

Рушайте в подорож

Ніщо так не зближує людей, як спільні спогади в поїздці. Виберіть місце, яке подобається вам обом, і заплануйте поїздку. Можна відвідати місце, де ви познайомилися, з'їздити в нове місто або виїхати на природу. Любителі активного відпочинку можуть відправитися в похід в ліс або гір - спільне подолання шляху зблизить вас. Багато розваг для пар є в Києві - навіть у місті вам не буде нудно.

Ніжне завершення дня

Наприкінці насиченого дня дозвольте собі розслабитися разом - ви це заслужили. Сходіть в сауну удвох, відпочиньте за спільним переглядом романтичного фільму, потанцюйте під романтичну музику. Вечерю також можна відзначити в романтичній атмосфері - при свічках і в тематичних прикрасах.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова