Проведіть найромантичніший день у році в красивих місцях столиці.

День святого Валентина - ідеальний час для побачення зі своєю половинкою. У 2021 році 14 лютого випадає на неділю, так що насолоджуватися спільним часом можна цілий день. Якщо ви не знаєте, де провести цей вечір у столиці - дивіться добірку найромантичніших місць у Києві від УНІАН.

Пікантні історії - Національний художній музей, вул. Грушевського, 6

Тут за 200 гривень можна замовити захоплюючу екскурсію по Києву з романтичними розповідями про життя київських дам. І хоча деякі історії є лише чутками, вони точно зроблять ваш вечір захоплюючим.

Стендап і вино. St.Valentine's concert - Campus community, вул. Саксаганського, 1

Якщо ви з вашою половинкою любите гумор - відвідайте цю півторагодинну комедію про кохання і пошук половинки від коміків Макса Вишинського і Лери Мандзюк. Вартість відвідування-400 гривень.

Романтичний вечір в ресторані Tres FRANCAIS - вул. Костьольна, 3

Париж вважається головним містом любові на планеті. У період пандемії і закритих кордонів можна зануритися в атмосферу Франції, відвідавши ресторан французької кухні. Тут можна провести романтичну вечерю за вином і вишуканими стравами.

Імерсивний спектакль для двох - стадіони "Старт", "Спартак", "Эдність" і НСК "Олімпійський"

Вистава, яка проводиться на різних київських стадіонах, створена виключно для закоханих пар. Творці розкажуть про особистий інтимний досвід, поділяться власними роздумами про любов допоможуть поглянути на ваші відносини по-новому. Вартість квитка залежить від стадіону і становить від 1500 гривень. Подробиці про виставу - за посиланням.

Христина Соловій. Романтична програма - Caribbean Club, вул. Петлюри, 4

До Дня всіх закоханих Христина Соловій підготує чуттєвий концерт "Тримай мене міцно", де виконає найкращі романтичні хіти. Напівакустичний концерт створить прекрасну атмосферу для побачення. Кількість квитків обмежена, тому бронювати їх потрібно заздалегідь.

Пішохідна прогулянка по Києву

Якщо ви не хочете сидіти в закладі - можете пройтися по Києву удвох. Місто пропонує безліч місць для закоханих. До того ж це абсолютно безкоштовно. Відвідавши Міст закоханих у Маріїнському парку, опишіть свої почуття на Стіні зізнань на покинутому будинку на вулиці Ярославів Вал, повісьте стрічку на Дерево бажань у Наводницькому парку на Набережному шосе. Також можна пройтися разом по набережній Дніпра або помилуватися природою в парку Феофанія.

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Автор: Катерина Пулатова