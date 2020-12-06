Щирі вітальні рядки на адресу всіх військовослужбовців з нагоди їхнього свята.

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають важливе державне свято – День Збройних сил України. Воно було встановлене постановою Верховної Ради України в 1993 році.

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочиватимуть українці цього місяцяНа ЗСУ, як відомо, покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Військо забезпечує стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного та підводного простору держави.

Найкращі вітання сьогодні лунають на адресу українських воїнів з нагоди їхнього свята. УНІАН зібрав найкращі подячні слова та побажання бійцям ЗСУ, а також найкращі вітальні листівки й картинки.

З Днем ЗСУ – вітальні вірші та листівки

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я - як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир -

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїне милий!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!

***

6 грудня – тож тебе вітаємо,

Від усієї душі тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

***

У День Збройних Сил України бажаю гордо стояти на сторожі спокою батьківщини, легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, берегти щастя й доброту в серці

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Дорогі захисники, наші любі хлопці! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили

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Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України – всіх її військовослужбовців. Ви – наші захисники, надія і опора. Ви – хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах!

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

День ЗСУ: привітання у листівках і картинках

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Автор: Аліна Вишневська