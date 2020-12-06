Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають важливе державне свято – День Збройних сил України. Воно було встановлене постановою Верховної Ради України в 1993 році.
Читайте такожВихідні у грудні: як відпочиватимуть українці цього місяцяНа ЗСУ, як відомо, покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Військо забезпечує стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного та підводного простору держави.
Найкращі вітання сьогодні лунають на адресу українських воїнів з нагоди їхнього свята. УНІАН зібрав найкращі подячні слова та побажання бійцям ЗСУ, а також найкращі вітальні листівки й картинки.
З Днем ЗСУ – вітальні вірші та листівки
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я - як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир -
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, воїне милий!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
***
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!
***
6 грудня – тож тебе вітаємо,
Від усієї душі тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарно казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться Тобі!
***
Збройні сили України —
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
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У День Збройних Сил України бажаю гордо стояти на сторожі спокою батьківщини, легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, берегти щастя й доброту в серці
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Дорогі захисники, наші любі хлопці! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили
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Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України – всіх її військовослужбовців. Ви – наші захисники, надія і опора. Ви – хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах!
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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!
День ЗСУ: привітання у листівках і картинках
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