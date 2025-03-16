Дізнайтеся, які у наших предків є давні прикмети про сьогоднішню дату.

Сьогоднішня дата пов'язана з кількома прикметами та народними звичаями. Ми розповіли найцікавіші факти про цей день - хто з відомих людей народився, що не можна робити і яке свято 16 березня настає у світі та в Україні.

Яке сьогодні свято церковне

За новим календарем свято сьогодні - церковний день пам'яті священномучеників Савина Єрмопольського і Олександра Римського. За старим календарем віряни вшановують мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Раніше ми розповідали подробиці про те, яке сьогодні церковне свято настає у вірян.

Яке сьогодні свято в Україні

Професійне свято сьогодні в Україні - День працівників житлово-комунального господарства. Торжество відзначається щорічно в третю неділю березня. Цього дня заведено вітати професіоналів, завдяки яким у наших оселях є світло і тепло.

Відео дня

З видатних українців народилися сьогодні мистецтвознавець Адріан Прахов, прозаїк Христина Алчевська, письменниця Соня Грін, поет Юрій Дараган, художник Микола Підгорний.

Яке сьогодні свято у світі

На світовому рівні відзначається 16 березня свято Міжнародний день квілінгу. Так називають мистецтво виготовлення картин і виробів зі скручених у спіраль смужок паперу.

Також у світі відомі сьогодні свята Всесвітній день планетаріїв, День губ, День свободи інформації, День страв з артишоку.

Серед світових знаменитостей 16 березня народилися 4-ий президент США Джеймс Меддісон, фізик Георг Ом, поет Сюллі-Прюдом, кінорежисер Бернардо Бертолуччі.

Що за свято сьогодні за народним календарем

У народі свято сьогодні відоме під назвою Саввин день. Наші пращури проводили його в роботі на городі та в саду. Люди починали збирати березовий сік і сіяти розсаду. Святому Саві молилися про майбутній гарний урожай.

Наші предки цього дня спостерігали за перелітними птахами - шпаками, лелеками, жайворонками. Дуже гарною прикметою вважається побачити вільшанку - маленьку пташку з помаранчевою грудкою. Тому, хто її зустріне, протягом усього року щаститиме.

Що не можна робити сьогодні - заборони та прикмети

Щоб запам'ятати заборони цього дня, варто згадати, яке сьогодні свято відзначають у народі. У цю дату не можна ображати тварин, особливо птахів, спалювати траву, рубати дерева і загалом шкодити природі. Також не варто оформляти кредити і брати гроші в борг, інакше до кінця року будете боржником.

Про цей день є такі погодні прикмети:

якщо йде дощ, то літо буде дощовим, і навпаки;

ворони починають вити гнізда - до поліпшення погоди;

якщо похолодало, то морози затримаються ще на тиждень;

верба зацвіла - пора пророщувати картоплю для посадки.

Погода 16 березня принесе в усі області похолодання і нічні заморозки. День буде похмурим, але сухим.

У кого День ангела сьогодні

За новим стилем День ангела 16 березня відзначають Віктор, Гавриїл, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

За старим стилем у свято 16 березня вітають Михайла і Марту.

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