Українські студенти відзначають своє свято двічі на рік.

В Україні налічується близько 2,3 мільйона студентів і 520 вищих навчальних закладів. Для багатьох людей студентські роки - це найкращий час молодості, який вони згадують з посмішкою. У листопаді учні вишів відзначають професійне свято - Міжнародний день студента. А наприкінці січня студенти традиційно святкують неофіційний День студента.

Міжнародний День студента

Міжнародне свято студентства щорічно відзначається 17 листопада. Цього року цей день випадає на вівторок.

Дату для свята вибрали на честь трагічних подій в Чехії в 1939 році. В окупованій німцями країні чеські студенти та викладачі на демонстрації відзначали річницю утворення Чехословаччини. Німецькі війська розігнали демонстрантів, і застрелили студента на ім'я Ян Оплетал. На його похоронах 15 листопада тисячі студентів бунтували проти гітлерівської коаліції. Понад 1200 студентів відправили в концентраційні табори, а 9 осіб стратили 17 листопада.

Через два роки в Лондоні була проведена Міжнародна зустріч студентів, де було вирішено щорічно відзначати 17 листопада як День студента.

День студента 25 січня

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиНеофіційно студенти відзначають свято Тетянин день 25 січня. У цей день 1755 року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". 25 січня стали вважати Днем народження університетів, а потім і святом студентства. А святу Тетяну називають "покровителькою студентів".

Тетянин день бурхливо відзначають студенти Москви та інших російських міст, проте серед українського студентства більш популярним є міжнародне свято.

Як святкують День студента

Традиції святкування Дня студентів відрізняються в кожному навчальному закладі. У багатьох вишах проводяться концерти, флешмоби, конкурси талантів. У деяких університетах студенти висаджують дерева на пам'ять.

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Автор: Катерина Пулатова