Коли День студента 2020 / фото УНІАН

В Україні налічується близько 2,3 мільйона студентів і 520 вищих навчальних закладів. Для багатьох людей студентські роки - це найкращий час молодості, який вони згадують з посмішкою. У листопаді учні вишів відзначають професійне свято - Міжнародний день студента. А наприкінці січня студенти традиційно святкують неофіційний День студента.

Міжнародний День студента

Міжнародне свято студентства щорічно відзначається 17 листопада. Цього року цей день випадає на вівторок.

Свято День студентів 2020 / фото marcela_net / pixabay.com

Дату для свята вибрали на честь трагічних подій в Чехії в 1939 році. В окупованій німцями країні чеські студенти та викладачі на демонстрації відзначали річницю утворення Чехословаччини. Німецькі війська розігнали демонстрантів, і застрелили студента на ім'я Ян Оплетал. На його похоронах 15 листопада тисячі студентів бунтували проти гітлерівської коаліції. Понад 1200 студентів відправили в концентраційні табори, а 9 осіб стратили 17 листопада.

Через два роки в Лондоні була проведена Міжнародна зустріч студентів, де було вирішено щорічно відзначати 17 листопада як День студента.

День студента 25 січня

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиНеофіційно студенти відзначають свято Тетянин день 25 січня. У цей день 1755 року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". 25 січня стали вважати Днем народження університетів, а потім і святом студентства. А святу Тетяну називають "покровителькою студентів".

Тетянин день бурхливо відзначають студенти Москви та інших російських міст, проте серед українського студентства більш популярним є міжнародне свято.

Як святкують День студента

Традиції святкування Дня студентів відрізняються в кожному навчальному закладі. У багатьох вишах проводяться концерти, флешмоби, конкурси талантів. У деяких університетах студенти висаджують дерева на пам'ять. 

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Автор: Катерина Пулатова