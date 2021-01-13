Напередодні великого православного свята Богоявлення Господнє (або Водохреща) християни святкують Другий святвечір. Навечір’я Хрещення, Щедрий вечір, Водохресний Святвечір, Голодна кутя – ось неповний список цього назв вечора.
Коли Щедрий вечір 2021
Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьБогоявлення Господнє має сталу дату святкування й кожного року відзначається 19 січня. Традиційно цього дня люди по всьому світу згадують важливу подію в житті Ісуса Христа – його хрещення в річці Йордан. Відповідно, 18 січня святкується Щедрий вечір.
Історія Водохресного святвечора нерозривно пов’язана з самим днем Хрещення Господнього. Цей вечір потрібен для того, щоб віддалитися від суєти і підготуватися до великого свята.
Як прийнято відзначати Другий святвечір
Увечері 18 січня треба обов'язково сходити до церкви й освятити воду – вона вважається цілющою. Потім нею потрібно окропити всі кутки в оселі, адже у народі вірять, що це захистить мешканців будинку від проблем і негараздів. Освячену воду зберігають впродовж усього року – до наступного свята Богоявлення.
Цього дня не можна веселитися, хоч день і має статус свята. У свято заборонено погано відгукуватися про воду або паплюжити її якимись словами. Навечір’я Хрещення – чудова пора, щоб зануритися в ополонку й очистити своє тіло і душу. Зробити це можна після того, як на небі зійде перша зірка.
Готуючись до свята Водохреща, віряни дотримуються суворого посту. Багато із них не просто дотримуються посту, але й зовсім нічого не їдять до появи на небі першої зірки. Вкрай не рекомендується вживати у Водохресний святвечір м’ясо, рибу, продукти тваринного або ж алкоголь. Натомість до вечері господині подають "голодну" кутю та узвар.
До святвечора треба обов'язково прибрати в будинку та зробити всю роботу. У цей день виносили з дому і спалювали Дідуха – головний символ українського Різдва, тим самим символічно проводжаючи зиму й закликаючи весну.
Існують також традиції, пов'язані з ворожінням у Щедрий вечір. Хоч церква не схвалює цього, багато дівчат, зокрема, вдаються до такого способу зазирнути в своє майбутнє.
Чого не можна робити 18 січня
У Другий святвечір не можна їсти, поки на небі не зійде перша зірка. Звісно ж, на столі не повинно бути скоромних страв (м’ясних, молочних).
Не варто цього дня лаятися, кричати, лихословити і думати про погане, а також плакати, адже вважається, що пролиті сльози можуть накликати біду на весь рік.
Заборонено також робити важку хатню роботу.
Прикмети та повір’я на Щедрий вечір
Щоб зберегти красу і молодість шкіри, у Водохресний святвечір дівчата вмиваються снігом.
Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЯкщо в Святвечір мете заметіль і дме сильний вітер – буде дощове й холодне літо.
А ось якщо вдарять сильні морози – то рік буде дуже врожайним і успішним.
На деревах багато снігу – чекайте на багатий урожай плодів і меду.
Якщо на небі яскраві зірки, то ягнята будуть добре плодитися.
Випав сніг у Водохресний святвечір – чекайте на добрий врожай зернових культур.
Уночі зірок не видно й небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.
Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
Якщо цього дня хрестити дитину – то на неї чекає щасливе і вдале життя.
У Святвечір сняться віщі сни, тому обов’язково запам’ятайте, що вам снилося.
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