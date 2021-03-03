Важливе свято православні християни цьогоріч відзначатимуть у травні, а католики – місяцем раніше.

Великдень, або Світле Христове Воскресіння – найдавніше і найбільш шановане християнське свято. Встановлене воно на згадку про подію, яка є центром біблійної історії. Свято символізує перемогу над смертю Ісуса Христа, котрий прийняв смерть за гріхи людей і спасіння людського роду від страшних бід.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні: календар на 2021 рік

Для багатьох християн Світле Христове Воскресіння – найбільш довгоочікуваний, світлий і радісний день, до якого вони заздалегідь готуються з особливим трепетом. Великодню, як відомо, передує багатоденний Великий піст. Він є своєрідною підготовкою до цього важливого свята. Упродовж 47 днів посту християни обмежують себе у харчуванні та інших задоволеннях, а також приділяють багато часу молитві та покаянню, аби очиститися й гідно зустріти Світле Христове Воскресіння.

Як вираховується дата Великодня

Світле Христове Воскресіння – перехідне свято, тобто не має фіксованої дати й кожного року припадає на різні дні. Це пов’язано з тим, що згідно із церковним уставом, дата його святкування визначається на підставі сонячного і місячного календарів, а також з урахуванням декількох критеріїв.

Так, Великдень обов’язково припадає на недільний день й завжди відзначається після юдейської Пасхи.

Крім того, Світле Воскресіння Христове святкується після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення. Якщо ж повня настає раніше ніж 21 березня, то великоднім вважається наступний повний місяць. При цьому, якщо повня випадає на неділю, то Великдень буде наступної неділі.

Найпростіший спосіб визначити дату свята – скористатися пасхалією. Це спеціальний календар, в якому Великдень вказаний на багато років уперед.

Християни західного і східного обрядів використовують різні пасхалії. Так, православна церква, як правило, використовує олександрійську пасхалію, тоді як католицька – григоріанську.

Великдень 2021: коли святкують православні й католики

У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння у 2021 році, згідно із олександрійською пасхалією, припадає на 2 травня.

Перед цим світлим днем православні християни впродовж 47 днів дотримуватимуться суворого Великого посту – з 15 березня по 1 травня.

Християни західного обряду у 2021 році відзначатимуть Великдень дещо раніше – 4 квітня. Святу також передуватиме Великий піст, який розпочнеться за 45 днів до Великодня.

Особливості святкування Великодня

Читайте такожКалендар весіль на 2021 рік: найбільш вдалі та несприятливі для взяття шлюбу дні

Дату свята Світлого Христового Воскресіння важливо знати, щоб гідного підготуватися до цього важливого дня. Слід, зокрема, приготувати смачні паски, пофарбувати яйця і приготувати різні святкові страви для святкового меню.

До того ж потрібно зібрати великодній кошик та сходити на святкову службу до церкви, щоб освятити різноманітні смаколики. Тому до свята Великодня готуються всі без винятку члени родини, навіть маленькі дітки.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН