Зовсім скоро настане Новий Рік 2021 - найбільше свято в році в Україні. Це свято об'єднує людей будь-якого віку і професій. Красиві листівки та новорічні привітання можна використовувати для привітання колег, рідних і знайомих. 2021 рік пройде під заступництвом знака зодіаку Бика, тому його часто зображують на листівках.
Привітання з Новим роком у віршах
З Новим роком шлю вітання.
Хай всі збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
З Новим роком привітання
Надсилаю я свої!
Буде рік ваш цей багатим,
Наче їжа на столі!
Зичу вам щасливих митей,
Радісних та світлих днів,
Щоб завжди ваш Ангел з неба
Міцно вас за руку вів!
Новий Рік крокує поруч —
Усміхнись йому —
Він ще зовсім молоденький
Входить у пітьму.
Він несе дарунки щирі
Донькам і синам,
Колихає мрію ніжно,
Щоб відати нам.
Не гадай у ніч казкову,
Що то далі буде —
Нехай Віра в твоїм серці
Місце роздобуде!
Нехай сумніви, що були
У минуле зваляться,
І лише новому щастю
Серце відкривається!
Новий рік йде до нас,
В цей нелегкий дуже час.
Щастя нам усім несе,
Не розгубить, донесе.
Також успіх та удачу,
Він несе з собой в додачу.
Та здоров’я повний кошик,
І грошей несе він ковшик.
З Новим роком! Хай з дива почнеться,
Принесе хай взаємну любов!
Серце хай від щастя сміється,
Тане хай від теплих розмов.
Хай щастить у Новому році:
У роботі, у справах, в сім’ї,
Кожен ранок, на кожному кроці.
Мрії збудуться всі хай твої!
Привітання З Новим роком в прозі
З Новим роком! Бажаю, щоб цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало більше тепла, відкрилося більше можливостей, з'явилися неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться найзаповітніше!
Нехай 2021 рік виявиться щасливим: багатим і барвистим, мирним і яскравим, здоровим і чарівним, успішним і бадьорим, перспективним і дивним, радісним і захоплюючим, хай приносить задоволення і умиротворення, зігріває любов'ю близьких і стовідсотковим позитивом. Бажаю, щоб новий рік неодмінно став прихильним для тебе!
З Новим роком! Бажаю в цю чарівну ніч, щоб тільки щастя входило в ваш будинок, а з ним здоров'я, любов і удача. Нехай щастить у всьому і завжди, а мрії починають збуватися з першими ударами курантів. У всіх розпочатих справах нехай неодмінно чекає успіх, а диво новорічної ночі не покине вас весь рік!
З Новим роком! Бажаю духовного багатства, душевної теплоти, турботи і підтримки з боку близьких. Нехай виконуються всі мрії і бажання, і в цю чарівну ніч трапиться справжнє диво. Під бій курантів, загадайте бажання, і прагнете допомогти йому втілитися в життя.
Не буду бажати здоров'я, побажаю навпаки страждати від недуг: хронічного щастя, підвищеного рівня добробуту, прогресуючої любові, затяжних нападів радості, загострення почуття гумору і вічно піднесеного настрою. Хворійте у своє задоволення і не здумайте лікуватися!
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