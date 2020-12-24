Наближається найбільш довгоочікуване свято року.

Зовсім скоро настане Новий Рік 2021 - найбільше свято в році в Україні. Це свято об'єднує людей будь-якого віку і професій. Красиві листівки та новорічні привітання можна використовувати для привітання колег, рідних і знайомих. 2021 рік пройде під заступництвом знака зодіаку Бика, тому його часто зображують на листівках.

Привітання з Новим роком у віршах

З Новим роком шлю вітання.

Хай всі збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

З Новим роком привітання

Надсилаю я свої!

Буде рік ваш цей багатим,

Наче їжа на столі!

Зичу вам щасливих митей,

Радісних та світлих днів,

Щоб завжди ваш Ангел з неба

Міцно вас за руку вів!

Новий Рік крокує поруч —

Усміхнись йому —

Він ще зовсім молоденький

Входить у пітьму.

Він несе дарунки щирі

Донькам і синам,

Колихає мрію ніжно,

Щоб відати нам.

Не гадай у ніч казкову,

Що то далі буде —

Нехай Віра в твоїм серці

Місце роздобуде!

Нехай сумніви, що були

У минуле зваляться,

І лише новому щастю

Серце відкривається!

Новий рік йде до нас,

В цей нелегкий дуже час.

Щастя нам усім несе,

Не розгубить, донесе.

Також успіх та удачу,

Він несе з собой в додачу.

Та здоров’я повний кошик,

І грошей несе він ковшик.

З Новим роком! Хай з дива почнеться,

Принесе хай взаємну любов!

Серце хай від щастя сміється,

Тане хай від теплих розмов.

Хай щастить у Новому році:

У роботі, у справах, в сім’ї,

Кожен ранок, на кожному кроці.

Мрії збудуться всі хай твої!

Привітання З Новим роком в прозі

З Новим роком! Бажаю, щоб цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало більше тепла, відкрилося більше можливостей, з'явилися неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться найзаповітніше!

Нехай 2021 рік виявиться щасливим: багатим і барвистим, мирним і яскравим, здоровим і чарівним, успішним і бадьорим, перспективним і дивним, радісним і захоплюючим, хай приносить задоволення і умиротворення, зігріває любов'ю близьких і стовідсотковим позитивом. Бажаю, щоб новий рік неодмінно став прихильним для тебе!

З Новим роком! Бажаю в цю чарівну ніч, щоб тільки щастя входило в ваш будинок, а з ним здоров'я, любов і удача. Нехай щастить у всьому і завжди, а мрії починають збуватися з першими ударами курантів. У всіх розпочатих справах нехай неодмінно чекає успіх, а диво новорічної ночі не покине вас весь рік!

З Новим роком! Бажаю духовного багатства, душевної теплоти, турботи і підтримки з боку близьких. Нехай виконуються всі мрії і бажання, і в цю чарівну ніч трапиться справжнє диво. Під бій курантів, загадайте бажання, і прагнете допомогти йому втілитися в життя.

Не буду бажати здоров'я, побажаю навпаки страждати від недуг: хронічного щастя, підвищеного рівня добробуту, прогресуючої любові, затяжних нападів радості, загострення почуття гумору і вічно піднесеного настрою. Хворійте у своє задоволення і не здумайте лікуватися!

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Автор: Катерина Пулатова