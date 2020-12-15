Новорічні свята – особливий період, який хочемо відзначити весело та яскраво. По-особливому, в родинному колі більшість українців святкуватиме Новий 2021 рік. Але таке святкування передбачає ще більше приготувань, щоб задобрити Рік Металевого Бика.

Тим, хто хоче здобути прихильність господаря 2021 року, залучити в свій будинок успіх, любов і достаток, дизайнери Епіцентру радять не зловживати яскравими кольорами.

● Якщо хочете створити максимально затишну і теплу новорічну атмосферу, використовуйте в декорі "сонячну" і "земну" палітри, тобто всі відтінки коричневого, жовтого, мідного.

● У цьому сезоні глибокі зелені відтінки і морські персонажі, що нагадують про екзотичні острови, - справжній тренд, який можна використовувати для декорування вашого будинку. Синьо-золота і біло-золота комбінації кольорів також будуть виглядати безпрограшно.

● Декоруючи свій будинок в цьому році, спробуйте пограти з незвичайними поєднаннями. Наприклад, антикварні оксамитові та пудрові елементи декору будуть цікаво виглядати поряд з предметами, прикрашеними технікою "флок" або "кракле".

● Крім скляної кулі із зображенням символу року, в якості подарунка рідним та колегам підійдуть новорічні сувеніри з падаючим снігом, ніжні янголята та ліхтарики з підсвічуванням. І все це ви зможете купити в Епіцентрі.

Новорічний ярмарок в Епіцентрі експерти ринку називають найбільшим в Україні. Минулого року на ярмарку побували та здійснили покупки понад один мільйон покупців. У 2020 році новорічний асортимент збільшився більш ніж на 30%. А в цьому році компанія очікує приріст реалізації новорічного асортименту понад 20%.

- Щороку новорічний ярмарок Епіцентру вражає відвідувачів новими прикрасами, колекціями, ексклюзивними іграшками та композиціями,-розповідає Світлана Лісанті, керівник напряму "Сад. Город" мережі "Епіцентр". Особлива любов покупців до новорічних іграшок з натурального скла, казкових героїв, різдвяних та флористичних композицій, світлодіодних фігур. Важливо, щоб в торгових центрах мережі покупці могли підібрати новорічні прикраси на будь-який смак та гаманець, щоб кожен міг втілити у життя свою найсміливішу дизайнерську ялинку.

А ще компанія "Епіцентр" у передсвяткові дні пропонує своїм покупцям повірити у новорічні дива та зробити їх реальністю.

- Купуючи товари новорічного асортименту на суму від 500 гривень та отримавши символічного паперового ангела на касі, покупці долучаються до акції "Ангелятко добрих справ", - розповідає Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами та маркетингу. Згідно з акцією, благодійну допомогу на суму один мільйон гривень Епіцентр передасть чотирьом дитячим будинкам України, щоб діти, які позбавлені батьківської опіки, відчули любов і турботу і радість від новорічно-різдвяних свят. Також ми хочемо створити гарний настрій та пропонуємо користувачам нашого мобільного додатку створити віртуальну ялинку, нарядити її та зібрати свою колекцію новорічних іграшок. Вірте у новорічні дива та робіть їх реальністю.

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Автор: УНІАН