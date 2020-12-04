Сьогодні з нагоди свята по-дружньому обіймати можна навіть абсолютно незнайому людину.

Сьогодні, 4 грудня, відзначається одне з найбільш ніжних і теплих свят – Міжнародний день обіймів.

Читайте такожНоворічний настрій 2021 власноруч: ідеї самостійно виготовлених святкових прикрасЗагалом День обіймів відзначається двічі на рік – 4 грудня та 21 січня. Якщо грудневе свято вважається міжнародним, то в січневе – національним.

День обіймів є відносно молодим святом, хоча точна історія його походження невідома. Вважається, що свій початок воно бере від 1970-х років зі студентського середовища західноєвропейської молоді. Цього дня в дружні обійми можна брати навіть незнайомців, адже науково доведено, що вони позитивним чином позначаються на здоров’ї людини та її психоемоційному стані. Під час дружніх обіймів люди, так би мовити, обмінюються душевним теплом.

УНІАН зібрав яскраві листівки і найкращі привітання з нагоди свята у віршах і прозі.

З Днем обіймів - вірші та привітання у прозі

***

Вітаю з Днем обіймів!

Хто там поруч є з тобою?

Швидше обіймайтеся,

Раз вже привід є такий!

Нехай день веселим буде,

Гумор всім ж бо показаний,

І удача не забуде

Нехай до тебе дорогу знайде!

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обіймашок" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя завжди з тобою,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У День обіймів побажаю

Обійматися кожен день.

Ця дія проста

Може вилікувати мігрень.

"Обіймашки" нехай зігріють,

Відведуть від вас біду,

Настрій піднімуть,

Дарують радість, теплоту.

Нехай гормон підвищать щастя

Вам обійми завжди,

Фортеця рук рідних, коханих

Вас не підводить ніколи.

***

Обійми так ніжно, як ніколи...

І в душі всі сумніви розвій!

І для мене світ зміни довкола...

Я твоя! Ти, любий, будеш мій!

Обійми так тепло, як уперше

Мати пригорта своє дитя...

Обійми без слів, цілуй і пести...

І полинем в щастя, в майбуття...

Зі святом обіймів!

***

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів в житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.

***

Кажуть, що для гарного настрою і психічного здоров’я потрібно обніматися 8 раз в день. Бажаю регулярно перевиконувати цю норму, обніматися з рідними, близькими з приводу і без, щоб заряджатися від них теплом, радістю і позитивом. Обіймаю тебе міцно-міцно! З Днем обіймів!

***

Вітаю тебе з Днем обіймів! Від щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися і обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.

Привітання з Днем обіймів у листівках та картинках

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Автор: УНІАН