Сьогодні свої іменини відзначають дівчата з двома родинними іменами.

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Петербурзької. Вона рано овдовіла і вела праведне життя, допомагала людям осягнути Бога. За велике терпіння, надзвичайну лагідність, смирення і віру Господь нагородив її даром прозріння.

Імена Оксана і Ксенія мають спільне походження і утворені від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка". Оксана - це цілеспрямована і сильна духом дівчина, яка легко знаходить вихід зі складних ситуацій і вміє відстоювати свою точку зору. Це чесна і справедлива людина, яка не терпить лицемірства і безвідповідальності.

Привітання з іменинами Оксани та Ксенії

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

Сьогодні день святковий у Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

Оксана! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти найкрасивіша й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Бажаємо Оксані сьогодні удачі,

Нехай не покине тебе ніколи.

Бажаємо успіху й грошей на додачу,

Нехай ходять щастя й добробут довкола.

Бажаєм кохання й гармонії вдома,

Нехай там панують краса і тепло.

Бажаємо завжди бути на підйомі,

Життя обдаровує хай тільки добром.

Хто ніжніше троянди

Й прекрасніше тюльпана?

Так, звичайно, це ти,

Наша мила Оксана!

Ксюша, зі святом тебе

Нині дружно вітаємо.

Щастя, радості, везіння

І любові тобі бажаємо!

Добром наповниться твoє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крoкуй із мудрістю в життя,

Бажaють тoбі рідні.

З днем народження, Оксана!

Посміхайся, не сумуй,

Це свято довгоочікуване

Ти з друзями проведи,

Пожеланья, привітання

Нехай веселі звучать,

У цей славний день народження

Щастям нехай очі горять!

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

У День блаженної Ксенії Петербурзької, прийми мої привітання і щиросердні побажання. Нехай це світле свято принесе тобі радість, благополуччя, душевну рівновагу і любов. Нехай твоє життя буде щасливим!

Вітаю з днем блаженної Ксенії Петербурзької. Бажаю знаходити щастя в простих дрібницях. Бажаю кожен день зустрічати з доброю надією. Бажаю дарувати оточуючим світлу посмішку. Бажаю нести з собою тепло і радість. Бажаю завжди залишатися відкритою цьому світу. І нехай цей світ дарує тобі любов, гармонію, благополуччя.

У цей святковий день, нехай освітить любов і милосердя навіть найтемніші і потаємні куточки будинку, душі і сердець. Нехай Ксенія Петербурзька стане захисником, ангелом-хранителем вас і близьких. Бажаю завжди вірити, щоб не гасла надія навіть в найважчу годину, а все погане закінчувалося щастям. Вітаю!

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Автор: Катерина Пулатова