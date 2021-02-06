Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Петербурзької. Вона рано овдовіла і вела праведне життя, допомагала людям осягнути Бога. За велике терпіння, надзвичайну лагідність, смирення і віру Господь нагородив її даром прозріння.
Імена Оксана і Ксенія мають спільне походження і утворені від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка". Оксана - це цілеспрямована і сильна духом дівчина, яка легко знаходить вихід зі складних ситуацій і вміє відстоювати свою точку зору. Це чесна і справедлива людина, яка не терпить лицемірства і безвідповідальності.
Привітання з іменинами Оксани та Ксенії
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
Сьогодні день святковий у Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
Оксана! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти найкрасивіша й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
Бажаємо Оксані сьогодні удачі,
Нехай не покине тебе ніколи.
Бажаємо успіху й грошей на додачу,
Нехай ходять щастя й добробут довкола.
Бажаєм кохання й гармонії вдома,
Нехай там панують краса і тепло.
Бажаємо завжди бути на підйомі,
Життя обдаровує хай тільки добром.
Хто ніжніше троянди
Й прекрасніше тюльпана?
Так, звичайно, це ти,
Наша мила Оксана!
Ксюша, зі святом тебе
Нині дружно вітаємо.
Щастя, радості, везіння
І любові тобі бажаємо!
Добром наповниться твoє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крoкуй із мудрістю в життя,
Бажaють тoбі рідні.
З днем народження, Оксана!
Посміхайся, не сумуй,
Це свято довгоочікуване
Ти з друзями проведи,
Пожеланья, привітання
Нехай веселі звучать,
У цей славний день народження
Щастям нехай очі горять!
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
У День блаженної Ксенії Петербурзької, прийми мої привітання і щиросердні побажання. Нехай це світле свято принесе тобі радість, благополуччя, душевну рівновагу і любов. Нехай твоє життя буде щасливим!
Вітаю з днем блаженної Ксенії Петербурзької. Бажаю знаходити щастя в простих дрібницях. Бажаю кожен день зустрічати з доброю надією. Бажаю дарувати оточуючим світлу посмішку. Бажаю нести з собою тепло і радість. Бажаю завжди залишатися відкритою цьому світу. І нехай цей світ дарує тобі любов, гармонію, благополуччя.
У цей святковий день, нехай освітить любов і милосердя навіть найтемніші і потаємні куточки будинку, душі і сердець. Нехай Ксенія Петербурзька стане захисником, ангелом-хранителем вас і близьких. Бажаю завжди вірити, щоб не гасла надія навіть в найважчу годину, а все погане закінчувалося щастям. Вітаю!
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