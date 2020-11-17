Сьогодні на адресу всіх студентів лунають вітальні рядки та летять красиві картинки.

Сьогодні, 17 листопада, відзначається Міжнародний день студентів.

Читайте такожСвята у листопаді: які дати та коли відзначатимемо цього місяцяДата пов’язана з сумними подіями, які мали місце в XX столітті. Так, цього дня у 1939 році понад 1200 студентів Чехословаччини були заарештовані й поміщені в концтабір, частину з них розстріляли. Для вшанування пам’яті про цю молодь і був проголошений Міжнародний день студентів.

В Україні, крім цієї дати, є й інший День студента, який відзначають 25 січня – у свято святої мучениці Тетяни. Цього дня у 1755 році російська імператриця Єлизавета відкрила в Москві перший університет, тому це свято асоціюється з днем студентства.

День студентів – вітальні вірші та листівки

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З Днем студента вітаю,

На сесії халяви бажаю.

Нехай навчання легко дається,

Щоб міг ти максимально веселитись!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

***

Хай іспити самі складаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб кожен з вас поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

Привітання з Днем студентів у прозі та картинках

***

З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.

***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі - веселяться разом з тобою!

***

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

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Автор: УНІАН