Сьогодні, 17 листопада, відзначається Міжнародний день студентів.
Читайте такожСвята у листопаді: які дати та коли відзначатимемо цього місяцяДата пов’язана з сумними подіями, які мали місце в XX столітті. Так, цього дня у 1939 році понад 1200 студентів Чехословаччини були заарештовані й поміщені в концтабір, частину з них розстріляли. Для вшанування пам’яті про цю молодь і був проголошений Міжнародний день студентів.
В Україні, крім цієї дати, є й інший День студента, який відзначають 25 січня – у свято святої мучениці Тетяни. Цього дня у 1755 році російська імператриця Єлизавета відкрила в Москві перший університет, тому це свято асоціюється з днем студентства.
День студентів – вітальні вірші та листівки
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З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
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З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
З Днем студента вітаю,
На сесії халяви бажаю.
Нехай навчання легко дається,
Щоб міг ти максимально веселитись!
***
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п'ять
Іспити складати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
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Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента –
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!
***
Хай іспити самі складаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо з днем студента!
***
Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб кожен з вас поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
Привітання з Днем студентів у прозі та картинках
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З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.
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Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!
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У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі - веселяться разом з тобою!
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Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!
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