Волонтерський рух в Україні розпочався в 90-х роках минулого століття.

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. В Україні та у світі цього дня згадують людей, які добровільно та безоплатно працюють там, де потрібна їх допомога: дитячих притулках, будинках літніх людей, на масових заходах та в стаціонарах лікарень.

Історія свята

Свято було засноване Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.

Офіційно історія волонтерства починається з 20-х років XX століття. Після Першої світової війни у Франції французька та німецька молодь допомагала відновлювати зруйновані війною господарства. Згодом волонтерський рух поширився по всьому світу.

В Україну волонтерський рух прийшов наприкінці XX століття, однак найбільш масовим він став після окупації Криму та військових дій на сході. Волонтери почали збирати гроші по всьому світу на потреби військових, закуповувати на них медикаменти та зброю і везти все це на передову. Деякі з них пішли добровольцями на військовий фронт.

Привітання з Днем волонтера

Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує... бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!

Допомога ближнього - головна надія будь-якої людини. Бездушність і безсердечність вбивають світ людських відносин. Спасибі вам, волонтери, за ваше подароване іншим час, за ваш труд і привітність. Нехай ваш приклад буде показовим для всіх. Ваше серце ніколи не стане порожнім на почуття, а ваша життєва енергія не згасне. Благородство ваше не знає кордонів.

Кожен з нас народжений, щоб бути щасливим і творити добро. Вітаю тебе з чудовим святом - Днем волонтера - наказую сьогодні ощасливити якомога більше людей. Нехай всі у твоєму оточенні дізнаються, що таке радість, позитив, веселощі, допомога і підтримка! Нехай і тобі сьогодні дістанеться крапелька любові і ніжності, турботи і тепла!

Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!

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Автор: Катерина Пулатова