Завтра почнуться заговини перед різдвяним постом, коли православні готують себе до посту.

28 листопада у православних починається щорічний сорокаденний Різдвяний піст, який передбачає багато харчових обмежень. Протягом усього посту заборонено їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, а в деякі дні не можна їсти рибу і їжу з маслом.

Що таке заговини на Різдвяний піст

Заговини - це останній день перед постом, коли можна вживати будь-яку їжу.

Що можна їсти на заговини

На заговини немає харчових обмежень. Можна їсти все, що забажає душа. Дозволені м'ясні страви, молочні продукти і будь-які ласощі. Це останній день перед сорокаденним постом, коли можна ні в чому себе не обмежувати.

Що не можна робити на заговини

У день заговин краще утриматися від домашньої роботи. Не рекомендується шити, займатися рукоділлям, прибирати. Традиційно віруючі в цей день відпочивали і смачно їли, гуляли останні перед постом весілля, ходили в гості.

Не можна пліткувати, сваритися і лихословити. Не можна в цей день сумувати і витрачати час на неприємні заняття. Останній день перед початком Різдвяного посту необхідно провести із задоволенням в колі друзів, рідних і близьких.

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Автор: Катерина Пулатова