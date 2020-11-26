28 листопада у православних починається щорічний сорокаденний Різдвяний піст, який передбачає багато харчових обмежень. Протягом усього посту заборонено їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, а в деякі дні не можна їсти рибу і їжу з маслом.
Що таке заговини на Різдвяний піст
Заговини - це останній день перед постом, коли можна вживати будь-яку їжу.
Що можна їсти на заговини
На заговини немає харчових обмежень. Можна їсти все, що забажає душа. Дозволені м'ясні страви, молочні продукти і будь-які ласощі. Це останній день перед сорокаденним постом, коли можна ні в чому себе не обмежувати.
Що не можна робити на заговини
У день заговин краще утриматися від домашньої роботи. Не рекомендується шити, займатися рукоділлям, прибирати. Традиційно віруючі в цей день відпочивали і смачно їли, гуляли останні перед постом весілля, ходили в гості.
Не можна пліткувати, сваритися і лихословити. Не можна в цей день сумувати і витрачати час на неприємні заняття. Останній день перед початком Різдвяного посту необхідно провести із задоволенням в колі друзів, рідних і близьких.
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