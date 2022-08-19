Ці кінострічки сподобаються навіть тим, хто не дуже любить даний жанр.

Якщо вам складно знайти дійсно класний фільм жахів з небанальним сюжетом, то ця добірка спеціально для вас. В основі цих кінострічок лежать реальні події з життя, що наводить ще більший жах. Приємного перегляду!

Той, що виганяє диявола

Зараз фільмів про екзорцизм дуже багато, але в 1973 році, коли в прокат вийшла стрічка "Той, що виганяє диявола", вона викликала справжній фурор. У центрі сюжету - історія 12-річної Ріган, яка почала дивно поводитися: за нею почали помічати неконтрольовані напади агресії і раптові кидання предметів, а часом її дитячий голосок перетворювався на грубий чоловічий бас. Мама дівчинки вирішила, що єдиний спосіб врятувати дитину - звернутися до церкви і провести обряд екзорцизму.

Відомо, що в основу фільму покладена реальна історія, яка сталася в кінці 40-х років минулого століття. Тоді хлопчик на ім'я Роланд Доу (за деякими даними - Роббі Мангейм) став вести себе дивно, кидався на рідних, жбурляв предмети, кричав не своїм голосом. Хоча лікарі були впевнені в тому, що у нього є якісь психічні відхилення, мати наполягла на сеансі екзорцизму і покликала священиків до лікарні. Ті в пресі заявили, що під час проведення обряду ліжко хлопчика тряслося, а предмети літали.

Шість демонів Емілі Роуз

Священнослужитель намагається довести свою невинність у загибелі дівчини на ім'я Емілі. Вона померла під час сеансу екзорцизму. Священик переконаний - вона була одержима дияволом. Лікарі в свою чергу наполягають, що у дитини була епілепсія.

Подібний випадок дійсно стався в 1976 році. Дівчинку звали Аннеліза Міхель, вона загинула після серії обрядів екзорцизму. Лікарі діагностували у неї епілепсію і деякі симптоми психічного розладу, проте батьки вважали, що Аннеліза одержима дияволом. Суд звинуватив священика в заподіянні смерті з необережності, а батьків - у бездіяльності щодо хвороби дівчинки, що призвело до її загибелі.

Істота

Головна героїня фільму - Карла Моран. Жінка стверджує, що її зґвалтували і побили невидимі істоти. Звичайно ж, їй ніхто не вірить. Щоб розібратися в тому, що трапилося, жертва звертається до парапсихолога.

Фільм знятий за книгою Френка де Фелітти, який розповів історію Доріс Бізер з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. У 1974 році жінка публічно заявила, що її згвалтували примари трьох чоловіків.

Дівчина по сусідству

Меган і її сестра Сьюзан після загибелі батьків переїхали до тітки Рут, яка виховує ще трьох синів. Мати з неї явно не найкраща: принижує, б'є, мучить.

Фільм знятий за мотивами однойменного роману Джека Кетчама, який заснований на реальній історії Сільвії Лайкенс зі штату Індіана. Дівчинка померла в 16 років через тортури Гертрудою Банішевскі, якій залишили дитину на піклування.

За межею страху

Група студентів вирушає в подорож по Мексиці з надією відпочити і повеселитися. Але все обертається справжнім пеклом: їх беруть в полон наркобарони, які, до того ж, є членами сатанинського культу, згідно з правилами якого потрібно регулярно підносити дияволу жертву.

В основі фільму лежить історія, яка трапилася в Мехіко в 1989 році. Тоді наркобарон-сатаніст убив підлітка.

Нагадаємо, названо топ цікавих фільмів з "залізним Арні".

Вас також можуть зацікавити новини: