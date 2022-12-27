Три епізоди на честь 60-річчя серіалу вийдуть в листопаді 2023 року.

Творці одного з найпопулярніших у світі науково-фантастичних серіалів "Доктор Хто" (Doctor Who) опублікували перший тизер ювілейного випуску, присвяченого 60-річчю шоу.

Як відомо, у трьох святкових епізодах, які вийдуть аж у листопаді 2023 року на честь ювілею серіалу, роль чотирнадцятої реінкарнації легендарного мандрівника у просторі та часі виконає шотландський актор Девід Теннант, який вже грав Десятого Доктора з 2005 по 2010 роки. Саме його більшість фанатів серіалу вважають найкращим втіленням персонажа. Одночасно до серіалу повернеться актриса Кетрін Тейт, яка грала супутницю Десятого Доктора Донну Нобл у 2006 та 2008-2010 роках.

Також, судячи з тізера, одну з ролей у святкових випусках виконає американський актор Ніл Патрік Гарріс, найбільше відомий за роллю Барні Стінсона у телесеріалі "Як я зустрів вашу маму", а також фільмами "Матриця: Воскресіння" та "Нестерпна тяжкість величезного таланту". Ймовірно, він зіграє роль антогоніста.

Вже після цього П'ятнадцятим Доктором стане зірка "Статевого виховання" Шуті Гатва. Роль його супутниці дісталася молодій англійській акторці Міллі Гібсон.

Шоуранером святкових випусків та наступного сезону стане Рассел Т. Девіс – саме він відродив серіал у 2005 році, але покинув його у 2010 році.

Серіал "Доктор Хто" – що відомо

"Доктор Хто" є найтривалішим науково-фантастичний серіалом у світі. Оригінальний серіал йшов з 1963 по 1989 рік. Після невдалої спроби перезапуску в 1996 році, серіал все ж був успішно відновлений в 2005 році.

В центрі сюжету серіалу – представник позаземної раси Повелителів часу з планети Галліфрей, який за допомогою просторово-тимчасового пристрою ТАРДІС подорожує через час і простір разом із супутниками та рятує різні світи.

Коли Доктор отримує значні поранення, його тіло регенерує, проте при кожному новому втіленні його зовнішність і характер змінюються, а пам'ять і сутність залишаються колишніми.

На сьогоднішній день ролі Доктора загалом виконали 14 акторів та акторок, серед яких Джон Гарт, Крістофер Екклестон, Девід Теннант, Метт Сміт, Пітер Капальді та Джоді Віттакер, яка представляла попередню реінкарнацію Доктора. П'ятнадцятим Доктором стане актор Шуті Гатва.

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