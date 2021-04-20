Зйомки продовження "Абатства Даунтон" вже почалися.

Творці відомого британського серіалу "Абатство Даунтон" оголосили про старт зйомок нового сиквела.

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Про це йдеться в повідомленні компанії Focus Features.

Як повідомляється, основний акторський склад повернуться у фільм, також склад поповниться новими акторами.

Виробництво сиквела вже почалося, а вихід продовження запланований на 22 грудня цього року.

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Автор: Катерина Лиманська