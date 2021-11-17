У другому фільмі глядачів чекає повернення улюблених акторів - це майже весь основний склад.

У Мережі оприлюднили перший трейлер нового сиквела "Абатство Даунтон: Нова ера", який вийде 18 березня 2022 року й продовжить картину 2019 та однойменний серіал.

У трейлері фанати відомого британського серіалу можуть побачити, як сімейство Кроулі проводить час на півдні Франції - на віллі, що належить графині Грентем.

"Багато років тому, ще до вашого народження, я зустріла чоловіка. А тепер я стала власницею вілли на півдні Франції", - каже графиня в трейлері.

На віллі сімейство Кроулі зіграє весілля Тома Бренсона й покоївки Люсі Сміт.

Події нової стрічки розгортаються наприкінці 20-х. За словами шоуранера Джуліана Феллоуза, зміниться епоха, тому й у житті сім’ї все буде по-новому.

У другому фільмі глядачів чекає повернення улюблених акторів - це майже весь основний склад, включно з Г’ю Бонневілль, Мішель Докері, Лорою Кармайкл і Джимом Картером. Меггі Сміт також з’явиться в ролі графині-вдови, попри той факт, що Вайолет Кроулі зізналася наприкінці першого фільму "Абатство Даунтон", що має невиліковну хворобу.

З’являться й нові обличчя: Г’ю Денсі, Лора Геддок, Наталі Бай і Домінік Вест, який також зіграє принца Чарльза в "Короні".

Нагадаємо, продовження фільму "Абатство Даунтон" 2019 року та однойменного серіалу вийде в березні 2022 року. Перший фільм розказував про події 1927 року й показував спроби Кроулі підготуватися до візиту короля Георга V й королеви Марії.

Минулого тижня з’явився тизер і перші кадри майбутнього фільму "Абатство Даунтон: Нова ера".

Шоуранер фільму — беззмінний автор "Абатства Даунтон" Джуліан Феллоуз. В інтерв’ю People він зізнався, що в другому фільмі все буде по-новому: "Це справді нова ера. Що далі йшли 20-ті роки, то більше світ змінювався в багатьох сенсах. До кінця 20-х від розваг до транспорту — усе було зовсім іншим. Ми намагаємося показати ці зміни".

Нагадаємо, , насправді викликав у глядачів більше запитань, ніж дав відповідей. Отже, у сиквелі належить з’ясувати: чи точний прогноз Карсона про те, що маєток виживе? Як Мері дає раду з керуванням, якщо так? Чи забезпечить Том фінансове становище Кроулі через шлюб? Чи успішними будуть пологи в Едіт? Чи зможе Томас знайти кохання після відвідин нічного гей-клубу в Йорку?

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Автор: Вікторія Гордієнко