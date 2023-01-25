Джастін Ройланд був не тільки одним з авторів, а також виконавчим продюсером і актором озвучки.

Телеканал Adult Swim заявив про припинення співпраці зі співавтором "Ріка і Морті" Джастіном Ройландом. Причиною стали звинувачення в домашньому насильстві на його адресу. Як пише The Hollywood Reporter, комедійний серіал "Рік і Морті" буде продовжено, але озвучать його вже інші актори.

Рішення про припинення співпраці було викликано тим, що прокуратура округу Оріндж в Каліфорнії звинуватила Ройланда в домашньому насильство з нанесенням каліцтв і незаконним позбавленням волі шляхом погроз, насильства, шахрайства та/або обману. Якщо провину актора доведуть, то він може провести у в'язниці близько семи років.

Адвокат Джастіна Ройланда наполягає на невинності свого підзахисного. Розслідування триває. Більше подробиць справи не розкривається.

Відео дня

Хто такий Джастін Ройланд

42-річний американський актор, аніматор, сценарист, продюсер, режисер і комедіант. Широку популярність здобув як співавтор популярного комедійного серіалу для дорослих під назвою "Рік і Морті" (випускається з 2013 року, зараз показано вже 6 сезонів, триває робота над сьомим).

Ройланда можна побачити в серіалах "Хлопаки: Осатанілі", "Зворотний бік Землі", "Гравіті Фолз" та інших, а також у фільмі "Космічний джем: нове покоління".

Нагадаємо, оголошено повний список номінантів на Оскар-2023.

Вас також можуть зацікавити новини: