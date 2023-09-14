В прокат фільм з Джейсоном Момоа в головній ролі має вийти 20 грудня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures нарешті представила перший трейлер супергеройського фільму "Аквамен і загублене королівство" (Aquaman and the Lost Kingdom), що стане 15-м фільмом розширеного кіновсесвіту DC та другим сольником про Артура Каррі.

З трейлеру глядачі дізналися, що події фільму відбуваються з кілька років після фіналу першої частини. Тепер Артур Каррі – новий король Атлантиди. Однак старі вороги повертаються, бажаючи знищите усе, що є дорогим для Аквамена – і тепер щоб дати бій божевільному пірату на прізвисько Чорна Манта, королю Атлантили доведеться об'єднати сили зі своїм зведеним братом Ормом Маріусом, з яким в нього теж не найкращі стосунки.

У новому фільмі до своїх ролей повернуться Джейсон Момоа (Артур Каррі / Аквамен), Ембер Херд (принцеса Мера), Віллем Дефо (Нуйдіс Вулко), Патрік Вільсон (Орм Маріус / Володар Океану), Дольф Лундгрен (король Нерей), Ніколь Кідман (Атланна), Темуер Моррісон (Томас Каррі), Яг'я Абдул-Матін II (Девід Кейн / Чорна Манта) та Рендалл Парк (доктор Стівен Шин), з якими глядачі вже познайомилися у першому фільмі.

Серед новачків франшизи – данський актор Пілу Асбек ("Гра престолів", "Привид у броні", "Оверлорд"). Кого саме він зіграє – наразі невідомо.

Також у фільмі вперше з'явиться персонаж Каршон у виконанні Індії Мур, а роль першого короля Атлантиди – Атлана – зіграє Вінсент Ріган ("Троя", "300 спартанців").

Режисером фільму витупив Джеймс Ван, який також зняв першого "Аквамена". Крім того, він відомий як творець одних з найуспішніших хорор-франшиз в історії – "Пила", "Астрал" та "Закляття".

В прокат фільм має вийти 20 грудня 2023 року.

Зазначимо, що зйомки фільму були непростили – їх неодноразово переносили через пандемію коронавірусу. Також були хвилювання, як на долю фільму вплине скандальний судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Херд – після того, як акторку визнали винною в наклепі проти її колишнього чоловіка, ходили чутки, що її або виріжуть з фільму повністю, або мінімізують її присутність, або замінять іншою акторкою. В підсумку, Херд все ж була помічена на зйомках фільму, однак якою саме буде доля її героїні, ми дізнаємоя лише після перегляду фільму. До слова, в новому трейлері її персонажа майже не показали.

Вас також можуть зацікавити новини: