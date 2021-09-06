Оновлений дизайн виглядає значно похмурішим за попередній.

Американський актор Джейсон Момоа привів своїх фанатів у захват, опублікувавши новий дизайн костюма Аквамена з супергеройського блокбастера "Аквамен і загублене королівство".

Знімками Момоа поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Другий раунд. Новий костюм. Більше дій. Аквамен, алоха", - написав артист.

Після фото можна зробити висновок, що новий костюм буде значно похмурішим за колишній:

Як відомо, сиквел історії про повелителя підводного світу Аквамена знімають кіностудії DC Films і Warner Bros. Його прем'єра запланована на 16 грудня 2022 року.

Читайте такожСтало відомо, чи виженуть Ембер Херд з "Аквамена" після суду з Джонні ДеппомКрім Момоа, який виконує головну роль Артура Каррі, в стрічці режисера Джеймса Вана також знімаються Ембер Херд, Патрік Вілсон, Дольф Лундгрен і Яхья Абдул-Матін II.

Варто зазначити, що перша частина виявилася комерційно найуспішим кінопроектом за мотивами всесвіту DC, і єдиним, що зібрав понад 1 млрд доларів (крім трилогії Крістофера Нолана "Темний лицар"). У DC Films стверджують, що продовження стане "логічним продовженням" першої частини.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця американська кіностудія Marvel показала новий трейлер свого нового фільму "вічні", одну з головних ролей в якому виконає Анджеліна Джолі.

Автор: Станислав Кожемякин